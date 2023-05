« Les Ukrainiens ont aujourd’hui l’une des armées les plus puissantes du monde », le chef de Wagner

- Publicité-

Dans un entretien de plus d’une heure avec un blogueur russe, le chef de Wagner, Evgueni Prigojine, a évoqué la nouvelle puissance de l’armée ukrainienne, qui serait aujourd’hui, selon lui, «l’une des plus fortes au monde».

Ce mardi 23 mai, il a livré sa première interview depuis sa victoire, revendiquée le samedi 20 mai, à Bakhmout. Dans un long entretien d’1h20 relayé par Bloomberg, Evgueni Prigojine a partagé, avec un blogueur russe, son analyse de la situation et des conséquences de l’invasion russe. Selon lui, le plan de Vladimir Poutine pour s’emparer de l’Ukraine a été un échec absolu, pire, la guerre aurait permis de « légitimer l’Ukraine ».

On a mené une opération spéciale pour quoi ? Pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine ? Au final, la dénazification a permis à l’Ukraine de devenir une nation connue du monde entier. (…) Franchement, on a légitimé l’Ukraine, a déclaré le patron de Wagner. Au début de l’opération spéciale, ils avaient 500 chars… aujourd’hui, ils en ont 5000. S’ils avaient 20.000 personnes qui savaient se battre, aujourd’hui, ils sont 400.000… Qu’est-ce qu’on a démilitarisé ? Aujourd’hui, je pense que l’armée ukrainienne est l’une des plus fortes. »

Ce n’est pas la première fois qu’Evgueni Prigojine critique frontalement le Kremlin et sa politique. Pendant la bataille de Bakhmout, il avait notamment accusé l’armée russe de fuir les combats et le haut commandement militaire de l’avoir privé des armements et munitions nécessaires pour éviter de lourdes pertes.