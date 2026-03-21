Les Témoins de Jéhovah autorisent désormais la conservation du sang personnel

Les Témoins de Jéhovah ont annoncé un changement significatif de leur position de longue date concernant le sang, autorisant dorénavant leurs fidèles à décider de faire prélever et conserver leur propre sang en vue d’interventions chirurgicales susceptibles d’entraîner d’importantes pertes sanguines.

L’organe directeur de la confession a présenté cette évolution comme une clarification de sa doctrine. L’organisation maintient toutefois l’interdiction de recevoir des transfusions sanguines, principe central et disputé de ses enseignements.

Gerrit Lösch, membre du Conseil d’administration, a indiqué que la décision intervenait après de nombreuses prières et une réflexion approfondie, et qu’elle laissait à la conscience individuelle le soin de déterminer l’utilisation du sang d’une personne dans le cadre de soins médicaux et chirurgicaux.

Cadre religieux, réactions et considérations médicales

Cette position s’inscrit dans l’interprétation par le mouvement de textes bibliques invitant à s’abstenir de sang, règle appliquée tant à l’alimentation qu’aux actes transfusionnels. Si des pratiques impliquant une circulation sanguine continue, comme la dialyse, avaient été admises auparavant, la conservation préalable du sang pour une utilisation ultérieure restait proscrite.

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Parmi les anciens membres, les avis divergent : certains voient dans cette mesure un progrès, d’autres la jugent insuffisante en raison du maintien de l’interdiction de recevoir du sang d’autrui, point qui, selon eux, peut compliquer l’accès à des soins vitaux en situation d’urgence.

Des spécialistes médicaux rappellent que la transfusion autologue, c’est-à-dire l’emploi du propre sang du patient, peut réduire certains risques tels que les infections ou les réactions immunitaires, mais qu’elle n’est pas toujours réalisable, notamment en cas d’urgence ou quand les moyens font défaut.

L’organisation, qui revendique plus de neuf millions de membres dans le monde, a précisé que sa conviction fondamentale sur le caractère sacré du sang demeure inchangée, tout en indiquant une adaptation aux évolutions des pratiques médicales.