Les soldats ukrainiens abandonnent leurs positions face à l’offensive russe (Moscou)

Selon les informations rapportées par le média russe RT, citant Moscou, les soldats ukrainiens abandonnent leurs positions face à l’offensive russe lancée dans le Donbass jeudi matin.

Après que le président russe Vladimir Poutine a lancé une « opération spéciale » dans le Donbass en territoire ukrainien et appelé les soldats ukrainiens à déposer les armes, les responsables russes de la défense ont publié un communiqué stipulant que « les renseignements montrent que des unités de l’armée et des militaires ukrainiens quittent massivement leurs postes, déposant leurs armes ». Aucune preuve directe n’a été présentée pour étayer la déclaration.

Selon le communiqué, « les positions des forces armées ukrainiennes qui ont déposé leurs armes ne sont pas attaquées. Les forces armées russes ne frappent pas les villes ukrainiennes. Il n’y a aucune menace pour la population civile ». Moscou affirme qu’un certain nombre de cibles militaires, notamment des aérodromes, des installations de défense et des avions, ont été touchées par des « armes de haute précision » dans le cadre d’une « opération spéciale » ordonnée par le président Vladimir Poutine.

A la suite de l’annonce de cette reddition de certaines forces ukrainiennes, le ministre ukrainien de la Défense, Alexey Reznikov, a appelé les citoyens de son pays en leur disant de prendre les armes face à l’offensive russe. « L’ennemi attaque, mais notre armée est incassable », a-t- il écrit sur Facebook. « Quiconque est prêt et capable de détenir des armes peut désormais rejoindre les Forces de défense territoriales de votre région. »

Le ministre des Affaires étrangères de Kiev, Dmytro Kuleba, a publié un communiqué dans lequel il déclare que Moscou « vient de lancer une invasion à grande échelle de l’Ukraine ». Selon lui, « c’est une guerre d’agression. L’Ukraine se défendra et gagnera », a-t- il insisté. « Le monde peut et doit arrêter Poutine. Il est temps d’agir maintenant. » Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré la loi martiale dans le pays, exhortant les citoyens à rester calmes et à rester chez eux.