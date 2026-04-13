L’ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, s’est rendu aux urnes ce dimanche 12 avril 2026 au CEG Océan, dans le 12ᵉ arrondissement de Cotonou, pour accomplir son devoir civique.

À l’issue de son vote, Nicéphore Soglo a expliqué les raisons de sa participation au scrutin, qu’il rattache directement à son appréciation de l’évolution du pays.

L’ancien chef de l’État a indiqué qu’il est venu voter parce qu’il estime que le Bénin avance dans la bonne direction. Il a rappelé son propre rôle dans l’histoire politique du pays, notamment lors de la Conférence nationale, avant d’évoquer la période actuelle.

J »‘étais à la manœuvre il y a de cela plusieurs années à la conférence nationale. J’ai passé le témoin à quelqu’un. Et puis j’ai eu Patrice Talon, et en tant que membre de la grande famille que nous formons, avec son épouse qui est la petite nièce de ma femme, et la bonne volonté qu’il a, nous avons commencé à transformer ce pays. Ça s’est passé sous nos yeux. », à confié le patriarche

Selon lui, les transformations engagées ces dernières années sont perceptibles et se sont opérées sous les yeux des citoyens.

Nicéphore Soglo a particulièrement insisté sur les infrastructures routières, qu’il présente comme un marqueur concret de cette évolution.

« Les routes sont partout grâce à Talon« , a confié l’ancien président Nicéphore Talon visiblement satisfait du double mandat de son poulain.

Il a rappelé qu’à ses débuts à la tête de l’État, les techniques de voirie étaient limitées, évoquant notamment l’usage des pavés pour permettre la circulation. À l’inverse, il souligne qu’aujourd’hui, les routes sont présentes sur l’ensemble du territoire, qu’il attribue à l’action du président Patrice Talon.

Pour l’ancien président, ces réalisations justifient son déplacement aux urnes. Il estime que lorsque les transformations sont visibles et bénéfiques, il revient aux citoyens responsables d’accompagner ceux qui sont à la manœuvre et de leur demander de poursuivre leur travail avec efficacité.