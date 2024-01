Les ressortissants du Bénin peuvent désormais voyager sans visa au Sri Lanka

- Publicité-

Les ressortissants béninois détenant des passeports diplomatiques, officiels ou de service se rendant au Sri Lanka sont désormais dispensés de l’obligation de visa, suite à la signature d’un protocole d’accord lors du sommet des « non alignés » en Ouganda.

Ce nouvel arrangement résulte des discussions entre le Président du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, et la Vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata. Ainsi, les voyageurs béninois à destination du Sri Lanka peuvent séjourner sur le territoire pendant une période de 30 jours sans nécessiter de visa préalable, selon les précisions du Ministère béninois des Affaires étrangères. L’accord vise à renforcer la collaboration entre les deux pays dans les domaines politique, économique, culturel et touristique.

Notons que cette exemption de visa concerne spécifiquement les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service des deux nations. Ce partenariat vise à promouvoir des liens plus étroits entre le Bénin, classé 79e au niveau mondial avec un accès sans visa à 63 destinations selon le classement 2024 de Hanley & Partners, et le Sri Lanka, qui occupe la 96e place avec 43 pays sans visa.