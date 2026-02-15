La plateforme d’investigation Forbidden Stories a mis en ligne ce samedi matin un nouvel épisode de sa série d’enquêtes baptisée « Propaganda Machine ». Cette série, lancée en novembre 2024, examine la stratégie d’influence déployée par la Russie à l’échelle internationale.

Le nouveau volet s’appuie sur des documents transmis anonymement et dont l’authenticité a été confirmée auprès du média panafricain The Continent. Ces pièces constituent la base factuelle des révélations publiées par la plateforme.

Selon l’enquête, les documents permettent de mieux comprendre le fonctionnement d’un important réseau impliqué dans des activités de lobbying, des campagnes de désinformation et des projets visant à déstabiliser des contextes politiques. Ces opérations seraient mises en œuvre au service des intérêts du Kremlin et iraient à l’encontre de ceux de pays occidentaux.

Éléments dévoilés et zones concernées

La publication détaille de nouveaux aspects opérationnels de ce réseau, s’arrêtant notamment sur ses modes d’action et l’étendue de son influence. Les informations traitées par Forbidden Stories et The Continent ciblent des actions menées dans plusieurs pays d’Amérique latine ainsi que sur le continent africain.

Les documents anonymes, désormais authentifiés, ont permis aux journalistes impliqués d’identifier des mécanismes de lobbying et des dispositifs de diffusion d’informations fallacieuses, ainsi que des plans décrits comme ayant pour objectif de déstabiliser certaines situations politiques. Les éléments présentés visent à montrer le lien entre ces pratiques et les intérêts revendiqués du Kremlin, en opposition aux positions de pays occidentaux dans les régions évoquées.