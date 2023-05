Les renseignements turcs neutralisent une dirigeante clé du PKK/YPG dans le nord de la Syrie

- Publicité-

Les services de renseignements turcs (MIT) ont annoncé avoir neutralisé Tuba Karakoç, également connue sous les noms de code « Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxin », la responsable financière du PKK/YPG pour la région d’Ayn al-Arab (Kobané) dans le nord de la Syrie.

Les renseignements turcs ont neutralisé Tuba Karakoç, une dirigeante clé du PKK/YPG dans une opération menée au nord de la Syrie, selon l’agence de presse turque Anadolu. Cette opération représente un coup dur pour l’organisation terroriste PKK/YPG, inscrite sur les listes des organisations terroristes en Turquie, aux États-Unis et dans l’Union européenne.

Selon des informations provenant d’une source sécuritaire mercredi, Tuba Karakoç avait rejoint les rangs du PKK/YPG en 2013 et était impliquée dans les actions de cette organisation terroriste tant en Irak qu’en Syrie. En tant que responsable financière, elle était chargée de collecter des fonds pour soutenir les activités du PKK/YPG. Elle se rendait régulièrement en Irak dans le but de faciliter le financement de l’organisation.

Au cours de ses 35 années de campagne terroriste contre la Turquie, le PKK a causé la mort de plus de 40 000 personnes, parmi lesquelles figuraient des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG, quant à lui, est considéré comme la branche syrienne du PKK. Les actions violentes et les attaques terroristes perpétrées par ces groupes ont entraîné des pertes humaines tragiques et ont été condamnées à l’échelle internationale.

La neutralisation de Tuba Karakoç par les renseignements turcs est un développement majeur dans la lutte contre le terrorisme dans la région d’Ayn al-Arab. Cette opération souligne l’engagement de la Turquie à combattre les organisations terroristes telles que le PKK/YPG, qui ont semé la terreur et causé d’innombrables souffrances aux populations locales.