Les premiers mots de Umaro Sissoco Embalo élu président de la CEDEAO

Le président Bissau-Guinéen, Umaro Sissoco Embalo, a dit être « heureux » ce dimanche 03 juillet 2022, après son élection à la tête de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

« Heureux d’avoir été élu à la présidence de la ecowas-cedeao », tels sont les premiers mots de Umaro Sissoco Embalo, désormais président en exercice de la CEDEAO. Le dirigeant guinéen remplace son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo.

« C’est un grand honneur et une marque de confiance à l’endroit de la Guinée-Bissau. Remerciements chaleureux à l’endroit de mes pairs », a poursuivi Embalo qui a été élu ce dimanche à la 61è session ordinaire de la CEDEAO tenue à Accra, au Ghana.

« Les défis sont importants«

« Les défis sont importants et nous devons donner le meilleur de nous », a déclaré Umaro Sissoco Embalo. En termes de défis, Embalo sera notamment mis à l’épreuve de la lutte contre l’insécurité marquée par la prolifération des foyers du terrorisme et le tripatouillage constitutionnel qui est l’un des facteurs qui incitent les coups d’Etat dans la sous-région.

A l’issue de cette soixante et unième session ordinaire de l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CE-DEAO), les dirigeants ouest-africains passeront en revue les rapports de la réunion du Conseil des Ministres, qui s’est tenue du 30 juin au 01 juillet 2022, à Accra, entre autres questions touchant la région. Ils vont notamment statuer sur la situation politique en Guinée, au Mali et au Burkina.