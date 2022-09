« Les Portugais sont stupides, ingrats », la sœur de Ronaldo attaque frontalement les détracteurs de CR7

Dans un message incendiaire posté sur les réseaux sociaux, Katia Aveiro, la sœur de Cristiano Ronaldo, a détruit les détracteurs de CR7, alors que le quintuple Ballon d’Or fait face à une vague de critiques au Portugal pour ses prestations mitigées avec l’équipe lusitanienne.

Alors qu’il est réduit depuis le début de la saison à un rôle de remplaçant à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait également perdre son statut de titulaire indiscutable avec la sélection portugaise. L’emblématique capitaine de l’équipe lusitanienne fait en effet face à une avalanche de critiques dans son propre pays pour ses prestations mitigées avec les Vainqueurs de l’Euro 2016. Convoqué avec le Portugal lors des deux dernières journées de la Ligue des nations durant le rassemblement de septembre-face à la République Tchèque (1-0) et contre l’Espagne (0-1), l’attaquant des Reds Devils a brillé par son inefficacité devant les buts, vendangeant au passage plusieurs occasions franches.

Une situation qui fait beaucoup parler dans son propre pays où de plus en plus de voix s’élèvent pour contester sa place de titulaire en équipe nationale. Dans cet océan de critiques, Cristiano Ronaldo peut compter sur le soutien indéfectible de sa sœur, Katia Aveiro. Dans un message les réseaux sociaux, la jeune dame s’est frontalement attaquée « aux Portugais malades, stupides, ingrats », qui osent critiquer l’ancien du Real Madrid après tout ce qu’il a fait pour la sélection lusitanienne.

« Il a à ses côtés sa famille et ceux qui l’aiment. Ceux-là seront toujours à ses côtés, quoi qu’il arrive. Mais je ne suis pas du tout surpris par les temps qui courent. Les Portugais crachent dans la soupe, ça a toujours été comme ça. C’est pourquoi quand quelqu’un renaît de ses cendres et change de mentalité, ça dérange… Avec vous pour toujours, mon roi. Calmez-vous », a-t-elle écrit dans des propos traduits par Onzemondial.

« (…) Nous devons tendre la main à ceux qui ont toujours donné la leur au Portugal. Mais les Portugais sont malades, mesquins, sans âme, stupides, ingrats. Ce type qui est assis ici est dévasté depuis longtemps. Il n’y a personne pour lui tenir la main. C’est cruel. Et il a donné et donne tant de choses. Ce type qui est assis s’appelle Cristiano Ronaldo et c’est seulement le meilleur joueur du monde», a-t-elle ajouté en soutien à CR7.

Cristiano Ronaldo zappé pour le Mondial 2022?

A moins de deux mois de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), les signaux ne sont visiblement pas au vert pour Cristiano Ronaldo qui devrait pourtant, sauf retournement spectaculaire de situation, disputer probablement son dernier Mondial avec le Portugal. Pour rappel, l’équipe portugaise est logée dans le groupe H aux côtés du Ghana, de l’Uruguay et la Corée du Sud.