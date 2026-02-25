Les photos olé-olé de Jean-Luc Reichmann dans la loge des Bouffes parisiennes

Un nouvel épisode de la série Léo Mattéï sera diffusé ce jeudi 26 février 2026 sur TF1, alors que la fiction se présente cette saison sans deux membres réguliers du casting, Lola Dubini et Stomy Bugsy, partis à l’issue de la précédente saison ; Jean‑Luc Reichmann s’est exprimé publiquement sur ces départs, a salué l’arrivée de Louvia Bachelier et Vincent Dezagnat et a répondu aux critiques adressées à la série, tout en revenant sur une anecdote personnelle concernant des photos prises dans la loge du théâtre des Bouffes‑Parisiens.

Un nouvel épisode de la série Léo Mattéï sera diffusé ce jeudi 26 février 2026 sur TF1, alors que la fiction se présente cette saison sans deux membres réguliers du casting, Lola Dubini et Stomy Bugsy, partis à l’issue de la précédente saison ; Jean‑Luc Reichmann s’est exprimé publiquement sur ces départs, a salué l’arrivée de Louvia Bachelier et Vincent Dezagnat et a répondu aux critiques adressées à la série, tout en revenant sur une anecdote personnelle concernant des photos prises dans la loge du théâtre des Bouffes‑Parisiens.

Interrogée par Télé‑Loisirs, Lola Dubini a confirmé avoir choisi de quitter Léo Mattéï après quatre saisons. Elle a expliqué avoir pris cette décision parce qu’elle estimait avoir fait évoluer son personnage, Inès, jusqu’à un point qu’elle jugeait satisfaisant et parce qu’elle ne souhaitait pas « faire la saison de trop ». Stomy Bugsy a, de son côté, également décidé de s’engager sur d’autres projets, selon les informations communiquées lors des annonces de casting et relayées par la presse spécialisée.

Jean‑Luc Reichmann, figure centrale de la série, a assuré qu’il n’existait « strictement aucun problème » entre les partis et l’équipe de production, précisant que ces départs résultent de choix personnels respectés par l’ensemble de la troupe. Il a par ailleurs présenté les nouveaux venus à l’écran : Louvia Bachelier, qui interprète une jeune recrue sortie de l’école de police et apporte selon lui un « vent de fraîcheur » à l’univers de la série, et Vincent Dezagnat, qui incarne le commissaire Trimoulin, décrit comme un personnage fantaisiste remplaçant la présence de Stomy Bugsy.

Réactions publiques et révélations

Dans un entretien accordé à TV Magazine, Jean‑Luc Reichmann a répondu aux critiques que la série suscite parfois, estimant que « ceux qui critiquent sont cachés derrière leurs smartphones » et rappelant que, selon lui, la longévité d’une émission à TF1 se juge aussi aux chiffres d’audience : « À TF1, si on est mauvais, on n’y est plus. C’est le chiffre qui compte, il ne faut pas se leurrer », a‑t‑il déclaré. Il a ajouté que les téléspectateurs disposent d’un large choix de chaînes et qu’il appartient à chacun de décider de son intérêt pour un programme.