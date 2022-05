Les palmaires du 75e Festival de Cannes

Le film « Triangle of Sadness » de Ruben Östlund a gagné samedi la Palme d’or du 75e Festival de Cannes. Il s’agit de la seconde victoire du réalisateur suédois qui avait déjà remporté ce prix prestigieux il y a cinq ans avec « The Square ».

Le Grand Prix du festival a été décerné à deux films: « Close » du Belge Lukas Dhont et « The Stars at Noon » de Claire Denis.

Les frères Dardenne, célèbres cinéastes belges et deux fois vainqueurs de la Palme d’or, ont reçu le Prix spécial du festival pour « Tori et Lokita », tandis que le couple Charlotte Vandermeersch et Felix van Groeningen (« Les Huit Montagnes ») ont partagé le Prix du jury avec « EO » de Jerzy Skolimowski.

La cinéaste suédois Tarik Saleh a obtenu le Prix du scénario pour son film « Boy from Heaven ».

Les meilleurs acteurs ont été le Sud-Coréen Song Kang-ho, à l’affiche du film japonais « Les Bonnes Etoiles », et l’Iranienne Zar Amir Ebrahimi, star de « Holy Spider » du réalisateur iranien Ali Abbas.

La Caméra d’or a été attribuée au film américain « War Pony » de Riley Keough, petite-fille d’Elvis Presley.