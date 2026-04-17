Bénin: à Nikki, les travaux du parcours rituel lancés pour la Gaani 2026

À Nikki, les préparatifs de la Gaani 2026 entrent dans une phase concrète. Les travaux de requalification du parcours rituel ont officiellement démarré, marquant une étape décisive dans l’organisation de cette célébration emblématique de l’identité Baatonu.

Décidé en Conseil des ministres, le projet vise à moderniser et à mettre en valeur le cadre de la fête, tout en préservant sa portée historique, culturelle et spirituelle.

Depuis le début de la semaine, les entreprises retenues sont présentes sur le terrain. L’installation de leur base opérationnelle sur le site de l’ancien palais impérial symbolise le lancement effectif du chantier.

4Les interventions prévues portent notamment sur l’aménagement des voies empruntées lors du parcours rituel, la réhabilitation des sites sacrés et la rénovation des façades des habitations bordant l’itinéraire.

L’ambition affichée est claire : offrir un cadre plus harmonieux, sécurisé et digne de l’importance de la Gaani, sans dénaturer les pratiques traditionnelles qui en font la singularité.

Les autorités communales, en concertation avec les responsables traditionnels, invitent les populations locales, en particulier les riverains, à accompagner la mise en œuvre des travaux.

Leur implication est jugée essentielle pour garantir le respect des délais, la protection des sites concernés et la réussite globale du projet.

Avec ce chantier, Nikki se prépare à accueillir la Gaani 2026 dans un environnement renouvelé, à la hauteur de l’enracinement historique et symbolique de cette fête, qui rassemble chaque année des milliers de fidèles, de dignitaires et de visiteurs venus du Bénin et d’ailleurs.