Les négociations Ukraine-Russie ont abouti à « certaines décisions »

Lors des pourparlers qui ont commencé lundi entre la Russie et l’Ukraine pour tenter de mettre fin à la guerre qui dure depuis cinq jours, les deux parties ont trouvé certaines choses qui pourraient être convenues.

Après la fin des discussions pour un cessez-le-feu organisées par la Biélorussie, alors que la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, les deux délégations ont fait une déclaration conjointe pour indiquer que des points d’entente ont été trouvés et qu’elles reviendront pour des consultations avant le prochain cycle.

Selon Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, l’objectif principal des pourparlers était de discuter d’un cessez-le-feu en Ukraine. Il a ajouté que les deux parties ont identifié un certain nombre de sujets prioritaires, sur lesquels « certaines solutions ont été esquissées ». De son côté, Vladimir Medinsky, assistant du président russe Vladimir Poutine, a indiqué que les deux délégations ont trouvé des points sur lesquels des positions communes pourraient être dégagées.

Les pourparlers de lundi, qui ont duré près de cinq heures, ont eu lieu en Biélorussie près des frontières russe et ukrainienne. Le prochain tour aura lieu à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne dans les prochains jours, a déclaré Medinsky. La délégation ukrainienne était dirigée par le ministre de la Défense Alexey Reznikov, et sa principale demande était un cessez-le-feu immédiat et le retrait de toutes les troupes russes du pays.

Zelensky a déclaré dimanche qu’il ne croyait pas vraiment que les négociations réussiraient, mais pensait qu’elles étaient « une chance, même minime, de désamorcer la situation ». Pendant que les pourparlers étaient en cours, Zelensky a envoyé une demande officielle d’adhésion de l’Ukraine à l’UE à Bruxelles. Pendant ce temps, la Russie a mis ses forces de dissuasion nucléaire en alerte maximale au milieu des mesures de l’OTAN pour envoyer des armes à Kiev.