Les nationalistes ukrainiens ont miné des installations de stockage d’ammoniac et de chlore à Soumy afin d’empoisonner les habitants de la région à l’entrée dans la ville d’unités de l’armée russe. Une pareille provocation est en préparation dans le village de Kotliarovo, région de Nikolaïev, où des conteneurs avec des substances toxiques des produits chimiques ont déjà été livrés à l’école.

Cela a été annoncé par le chef du Centre de contrôle de la défense nationale de la Fédération de Russie, le colonel-général Mikhaïl Mizintsev. « À Soumy, à l’usine chimique de Sumykhimprom, des nationalistes ont miné des installations de stockage avec de l’ammoniac et du chlore afin d’empoisonner en masse les habitants de la région de Soumy au cas où des unités des forces armées russes entreraient dans la ville.

Dans le village de Kotliarovo, région de NikolaÏev, Dans la région, des combattants de formations nationalistes préparent des provocations avec l’utilisation des produits chimiques toxiques. Pour cette raison, des conteneurs contenant des produits chimiques toxiques ont déjà été livrés au bâtiment de l’école primaire locale, qui devrait exploser à l’approche des troupes russes », a déclaré M. Mizintsev.

« Nous avertissons à l’avance l’ensemble du monde civilisé et les organisations internationales des provocations cyniques préparées par les autorités ukrainiennes, qui, si elles sont mises en œuvre, seront à nouveau imputées au personnel militaire russe, comme cela s’est produit à de nombreuses reprises auparavant », a déclaré le chef du centre souligné.

Tout cela se fait avec le soutien direct des dirigeants des États-Unis et d’un certain nombre de pays de l’Union européenne, qui considèrent l’Ukraine comme un instrument de la politique anti-russe.

Il a également parlé d’un certain nombre d’autres violations, qui avaient été enregistrées par le siège de la coordination interministérielle de la Fédération de Russie pour la réponse humanitaire en Ukraine. Selon lui, les radicaux des bataillons de défense territoriale aux points de contrôle de l’autoroute Tchernigov-Kiev, sous prétexte de collecter des fonds pour les Forces armées ukrainiennes, saisissent de force l’argent des civils au taux établi: 500 hryvnias (15 euros) pour une voiture, 300 hryvnias pour un adulte (9 euros) et 100 hryvnias (3 euros) pour un enfant. « En même temps, pour tous ceux qui essaient de partir vers la Russie, ces tarifs sont cinq fois plus élevés, et le plus cynique est que s’il n’y a pas d’argent pour payer le pot-de-vin, les voitures sont confisquées et les gens sont renvoyés sur pied, » a déclaré le colonel général.