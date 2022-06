Les moments marquants du procès entre Johnny Depp et Amber Heard

Doigt coupé, textos insultants, photos humiliantes: les six semaines de débats au procès opposant Johnny Depp à Amber Heard ont donné lieu à un grand déballage sur la vie privée du couple d’acteurs, entre lune de miel et disputes violentes sur fond d’alcool et de drogues.

En voici les moments marquants, après que le jury du tribunal de Fairfax, près de Washington, a conclu mercredi qu’Amber Heard avait diffamé son ex-mari et a octroyé à l’acteur 15 millions de dollars de dommages-intérêts.

Les jurés ont également estimé que Johnny Depp avait tenu des propos diffamatoires envers l’actrice à travers son avocat, en ne lui attribuant que deux millions de dollars de compensation.

Doigt coupé

Amber Heard a raconté, pour la première fois, une dispute suivie d’un viol en mars 2015, lors du séjour du couple en Australie où Johnny Depp tournait le 5e épisode de la saga « Pirates des Caraïbes ». L’acteur a eu l’extrémité du majeur droit sectionné et a été hospitalisé.

Johnny Depp affirme que c’est l’éclat d’une bouteille de vodka lancée par Amber Heard, et qui s’est brisé près de sa main, qui l’a blessé. L’actrice assure qu’il s’est blessé tout seul. Il a ensuite utilisé son sang pour inscrire des messages insultants sur les murs, les miroirs et les abat-jour de leur maison de location.

Comme lors d’un précédent procès au Royaume-Uni, d’autres détails saugrenus ont émergé, notamment lorsque Johnny Depp a indiqué avoir vu une photo de « matière fécale humaine » sur le lit du couple après une dispute avec son épouse qui fêtait son 30e anniversaire en avril 2016.

Amber Heard a démenti être à l’origine de cette mise en scène, en affirmant que c’était le chien de l’acteur, un Yorkshire Terrier, qui avait déféqué.

Les témoins

Le milliardaire Elon Musk, ex-petit-ami d’Amber Heard, ou l’acteur James Franco, qui a tourné avec elle, n’ont finalement pas été appelés à la barre. La top model britannique Kate Moss a démenti une vieille rumeur selon laquelle l’acteur l’aurait poussée dans les escaliers dans les années 1990.

L’actrice américaine Ellen Barkin, une autre ancienne compagne de Depp à la fin des années 1990, a affirmé qu’il était jaloux, possessif et « ivre presque tout le temps ». Il aurait aussi, selon elle, lancé une bouteille de vin dans sa direction, sans la viser, lors d’un accès de colère.

Le jury a aussi entendu des gardes de sécurité, des agents artistiques, des conseillers et experts financiers, des psychiatres, des médecins, des proches des deux acteurs, ainsi que le portier de l’immeuble luxueux où habitait le couple à Los Angeles. Ce dernier, Alejandro Romero, a probablement résumé le sentiment de nombreux témoins en disant: « Je suis trop stressé, je ne veux plus avoir à me mêler de ça ».

Les preuves

Des photos, des enregistrements audio et vidéo et des textos ont été présentés au jury. Dans une vidéo, filmée en cachette par Amber Heard, Johnny Depp frappe de colère la porte en verre d’un placard de cuisine et se sert un énorme verre de vin.

Les deux acteurs ont produit des photos montrant, selon eux, leur visage tuméfié après des disputes. Amber Heard a également photographié son compagnon dans des positions humiliantes quand il était, selon elle, assommé par les drogues et l’alcool.

Des textos au langage cru et violent envers l’actrice envoyés par Johnny Depp montrent, selon les avocats d’Amber Heard, que l’acteur était prompt à la violence. Mais pour ses avocats, Johnny Depp a une façon d’écrire inventive, semblable au style du journaliste Hunter S. Thompson, qu’il admirait.

Les fans

Peu après le verdict, Johnny Depp s’est dit mercredi « bouleversé par le déferlement d’amour » montré par ses fans, qui l’ont acclamé par centaines chaque jour devant le tribunal. Certains passaient la nuit devant le bâtiment pour accéder à la salle d’audience. Mais malgré un public partisan, la sérénité des débats n’a été troublée qu’une fois, lors du second témoignage d’Amber Heard.

Sur les réseaux sociaux, Johnny Depp a également eu l’avantage avec la campagne « #JusticeForJohnnyDepp ». Amber Heard a affirmé avoir reçu « des milliers » de messages de menaces de mort pendant le procès.

Les carrières

Les deux acteurs ont affirmé que leur carrière à Hollywood avait été ruinée par cette affaire. Malgré le succès mondial d' »Aquaman », Amber Heard dit avoir dû lutter pour retrouver son rôle dans le second épisode, accusant Johnny Depp d’avoir manigancé pour l’évincer de la production. Selon ses avocats, elle a perdu 40 à 50 millions de dollars de cachets et campagnes promotionnelles.

Johnny Depp a également perdu près de 50 millions de dollars de cachets après avoir été « effacé d’Hollywood » à cause des accusations, selon ses avocats, dont presque la moitié pour le 6e opus de « Pirates ».

Mais pour son ancienne agente, Tracey Jacobs, il n’y avait eu aucun accord officiel pour qu’il retrouve son rôle. Selon elle, l' »étoile » de l’acteur s’était étiolée depuis 2010 à cause de la drogue et de l’alcool, et de « son attitude non-professionnelle » sur les plateaux de tournage.