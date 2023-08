Les militaires nigériens exigent le retrait des troupes françaises d’ici le 3 septembre

Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie formé par les insurgés nigériens a demandé à la France de retirer ses troupes du Niger d’ici le 3 septembre, rapporte la chaîne Sky news Arabia.

Selon ses informations, le porte-parole du Conseil a rappelé que la France avait reçu 30 jours pour effectuer ce retrait et que ce délai expirerait le 3 septembre. La population nigérienne est de plus en plus mécontente de la présence des militaires français dans le pays, ajoute la chaîne. Elle rapporte notamment des appels à couper l’accès des militaires français – ils sont stationnés dans leur base à Niamey – aux produits alimentaires, à l’eau et à l’électricité afin de les obliger de quitter le pays.

Le chaîne Al-Hadath a indiqué plus tôt mercredi que les insurgés avaient annoncé la suspension de l’accord sur la présence militaire de la France sur le territoire nigérien.

Le 26 juillet, un groupe de militaires de la Garde présidentielle nigérienne s’est mutiné et a annoncé la destitution du président Mohamed Bazoum. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dirigé par le général Abdourahamane Tchiani, a été créé pour gouverner le pays.

L’UE fournira tout soutien aux actions de la Cédéao à l’égard du Niger

L’Union européenne apportera toute l’aide nécessaire à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) dans ses actions à l’égard du Niger et a déjà commencé à élaborer des sanctions contre ce pays. C’est ce qu’a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, lors d’une conférence de presse organisée à l’issue d’une réunion informelle des ministres de la Défense de l’UE dans la ville espagnole de Tolède.

« Les ministres ont soutenu une solution africaine aux problèmes africains. Nous soutiendrons la Cédéao. Elle doit prendre l’initiative et des décisions pour contrer le coup d’État », a déclaré M. Borrell. « Nous soutiendrons toutes les sanctions qu’elle a adoptées et nous travaillons également à l’élaboration de notre propre régime autonome de sanctions afin de prendre des mesures concrètes contre les putschistes. Ce travail a déjà commencé et les ministres des Affaires étrangères le poursuivront demain. Nous soutiendrons toutes les demandes de la Cédéao lorsque nous en verrons le contenu concret », a souligné le chef de la diplomatie européenne.

« Je voudrais préciser que nous examinerons toute demande, mais seulement lorsque nous recevrons tous les détails. […] Nous avons besoin de beaucoup de détails pour commencer à agir, mais nous sommes prêts à examiner toute demande », a souligné M. Borrell, ayant refusé de donner des détails sur les actions éventuelles de l’UE et de la Cédéao.

Le diplomate a confirmé que l’UE avait prévu de lancer une mission d’entraînement pour former des militaires du Niger, mais elle n’avait pas été lancée en raison du coup d’État militaire. Il a ajouté qu’une situation similaire s’était produite au Gabon, où il y a également eu un coup d’État militaire, et que l’UE devrait donc réévaluer ses projets de création de missions militaires pour les États africains.

Selon M. Borrell, le soutien des actions de la Cédéao à l’égard du Niger ainsi que la situation au Gabon seront évoqués par les ministres des Affaires étrangères des pays de l’UE à Tolède jeudi.