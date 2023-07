Les Maliens « cherchent à manger… », le premier coup de pied de Choguel Maïga dans la fourmilière

- Publicité-

Le mardi 11 juillet dernier, lors de la présentation du rapport de la commission suivie et évaluation des Assises Nationales de la Refondation, le premier ministre de la transition du Mali a tenu des propos, du moins flatteurs, à l’endroit de la gouvernance au Mali. Une gouvernance dont il est pourtant le chef orchestre.

C’est un discours aux antipodes de la propagande habituellement tenue par Choguel Kokalla Maïga, le mardi 11 juillet 2023. Celui qui avait reproché à la France un « abandon en plein vol » dans la lutte contre les djihadistes s’est montré très réaliste et pragmatique dans ses propos sur la gouvernance des militaires maliens de la Transition.

« Tout ce qu’on parle, tout ce qu’on dit, le patriotisme (…) les citoyens cherchent à manger. (…) les discours patriotiques et nationalistes, ça peut tenir un an, deux ans, trois ans. Sur la durée, c’est l’économie qui tient. » a déclaré le premier ministre de la transition du Mali dont le gouvernement musèle pourtant toute voix dissidente. Il y a quelques mois, l’influenceuse « Rose la vie chère » a été incarcérée pour « incitation à la révolte ». Et son discours n’était pas loin de celui de Choguel: la cherté des prix au Mali.

« Tous ceux qui nous soutiennent aujourd’hui, s’ils n’ont pas à manger demain, c’est les même qui vont prendre les cailloux pour nous renvoyer. Il vaut mieux travailler et quitter à temps avant d’être renvoyer. » a déclaré le sexagénaire qui avait été contraint de prendre quelques mois de vacances en Aout 2022 suite à un accident vasculaire cérébral.

Ce discours pointe du doigt les insuffisances de la Transition: l’incapacité à apporter des solutions aux problèmes de développement. Si Choguel Kokalla Maïga se rend compte que la meilleure indépendance et souveraineté est l’indépendance économique et le développement du pays, ses propos auront-ils un écho favorable chez les militaires putschistes qui sont très allergiques aux critiques ?