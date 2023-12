Les maillots de Messi lors du Mondial 2022 vendus aux enchères pour plus 4 milliards de F CFA

-Publicité-

Un ensemble de six maillots portés par Lionel Messi lors de la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde 2022 a été vendu aux enchères ce jeudi à un prix époustouflant, a annoncé la maison de vente Sotheby’s.

Un acheteur s’est offert les maillots que Lionel Messi a porté lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. Bien que l’acheteur ait insisté sur le maintien de son anonymat comme le veut la règle, le montant qu’il a déboursé pour ces maillots est tout sauf discret. Selon la maison de vente aux enchères Sotheby’s basée à New York, il a déboursé la faramineuse somme de 7,803 millions de dollars, soit 4 668 732 900,00 de F CFA.

La star du football avait porté ces maillots lors des premières mi-temps des tours de groupes contre l’Arabie Saoudite et le Mexique, ainsi que lors des matchs contre l’Australie en huitième de finale, les Pays-Bas en quart de finale et la Croatie en demi-finale– et lors de la finale contre la France. Le seul maillot qui manque à la collection est celui de la victoire de l’Argentine contre la Pologne en phase de groupes.

Le montant total de la vente, incluant les frais et commissions (l’enchère finale ayant atteint 6,5 millions de dollars), se situe en dessous de l’estimation initiale de plus de 10 millions de dollars avancée par Sotheby’s. Néanmoins, la société affirme qu’il s’agit de l’un des montants les plus élevés jamais enregistrés pour une pièce de collection sportive.

Ainsi, le record du maillot le plus onéreux jamais vendu aux enchères demeure toujours détenu par la légende américaine du basketball, Michael Jordan. Il s’agit du maillot utilisé lors de la finale de son dernier titre en NBA avec les Chicago Bulls en 1998, qui a été adjugé pour la somme exceptionnelle de 10,1 millions de dollars en septembre 2022.