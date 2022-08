Les Kenyans invités aux urnes pour les élections présidentielle, législatives et locales

Les élections présidentielle, législatives et locales auront lieu mardi 09 août 2022, au Kenya. Au total, 22,1 millions d’électeurs sont attendus dans les bureaux de votes.

Les Kenyans sont appelés au vote demain, mardi 09 août 2022. Au total, les 22,1 millions d’électeurs devront voter six fois mardi, pour choisir leur président, mais aussi leurs parlementaires, gouverneurs et quelque 1.500 élus locaux.

04 candidats en lice

Quatre candidats sont en lice pour la fonction suprême, dont l’actuel vice-président William Ruto, et Raila Odinga, ancien leader de l’opposition désormais soutenu par le pouvoir. Les avocats David Mwaure et George Wajackoyah, un ancien espion excentrique qui veut légaliser le cannabis, sont également dans la course, mais la présidentielle s’annonce comme un duel, serré, entre Ruto et Odinga.

Odinga, 77 ans, est un vétéran de la lutte démocratique, qui a connu la prison avant d’accéder à la Primature (2008-2013) et qui se présente à la présidence pour la cinquième fois.

Ruto, 55 ans, occupe la vice-présidence depuis près d’une décennie et s’était vu promettre par le président sortant Uhuru Kenyatta de lui succéder en 2022. Mais une alliance inattendue entre Kenyatta et Odinga l’a marginalisé à partir de 2021.

Dans le cadre de ces élections générales, des centaines d’observateurs issus de la société civile kényane ou envoyés par l’Union africaine et l’Union européenne, entre autres, seront déployés. Selon le chef de la police, Hilary Mutyambai, environ 150.000 officiers seront chargés de la sécurité des bureaux de vote. Les écoles, dans lesquelles sont installée la plupart des bureaux de vote, sont fermées jusqu’au lendemain.