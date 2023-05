Les inondations en Éthiopie font 45 morts et des milliers de familles déplacées

- Publicité-

Les inondations récentes en Éthiopie ont entraîné la mort de 45 personnes et provoqué le déplacement de plus de 35 000 familles, selon l’ONU.

Les récentes inondations en Éthiopie ont eu des conséquences dévastatrices, avec un bilan de 45 décès et le déplacement de milliers de familles. Les régions de Somali, d’Oromia, de la région des Nations, Nationalités et Peuples du Sud, de l’Ethiopie du Sud-ouest et d’Afar ont été particulièrement touchées, subissant des crues destructrices. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) a signalé des pertes massives dans le secteur de l’élevage, avec plus de 23 000 têtes de bétail décimées, ainsi que des dégâts considérables aux terres agricoles, affectant environ 99 000 hectares dans la seule région de Somali.

L’OCHA a souligné que les partenaires humanitaires et le gouvernement éthiopien sont mobilisés pour fournir une assistance vitale aux communautés touchées. Cependant, malgré ces efforts, l’ampleur des besoins dépasse les capacités actuelles d’intervention. Dans ce contexte, un fonds d’aide d’urgence de 40 millions de dollars sera alloué pour répondre aux besoins immédiats des personnes touchées par les inondations et la sécheresse, offrant ainsi un soutien crucial.

Il convient de noter que ces inondations surviennent dans un contexte de vulnérabilité déjà élevée, exacerbée par une sécheresse prolongée depuis 2020. Les zones affectées par les inondations et la sécheresse se chevauchent, ce qui accroît les difficultés et les défis auxquels les populations locales sont confrontées. De plus, les risques sanitaires, y compris ceux liés au choléra, se sont accrus en raison des inondations, avec des cas signalés dans cinq régions de la Corne de l’Afrique.

Les inondations en Éthiopie ont engendré une situation critique, entraînant des pertes en vies humaines et des déplacements massifs de familles. Les besoins sont immenses, notamment en matière d’assistance humanitaire, face à la combinaison dévastatrice des inondations et de la sécheresse.