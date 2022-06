Les frères Gupta, « parrains » de la corruption sud-africaine, arrêtés à Dubaï

Deux des frères Gupta ont été interpellés par les autorités des Émirats arabes unis, alors qu’ils étaient au cœur du système de corruption mis en place sous la présidence de Jacob Zuma.

Cette arrestation d’importance à Dubaï fait grand bruit en Afrique du Sud depuis lundi soir. Dubaï a annoncé mardi 7 juin finaliser l’extradition de deux frères de la sulfureuse famille sud-africaine Gupta. Arrêtés aux Émirats arabes unis, ils sont accusés de baigner dans un vaste scandale de corruption d’État en Afrique du Sud impliquant l’ancien président.

Les autorités de Dubaï ont annoncé mardi finaliser la procédure d’extradition dans le cadre d’un avis de recherche d’Interpol. Les membres de cette puissante famille d’origine indienne sont accusés de blanchiment et de détournements de fonds publics en Afrique du Sud, opérés avec la complicité de l’ancien président Jacob Zuma.

L’Afrique du Sud, qui cherche depuis des années à amener Atul et Rajesh Gupta devant la justice, avait annoncé lundi avoir reçu des informations des autorités des Émirats arabes unis – dont Dubaï fait partie – sur l’arrestation des deux frères fugitifs. « La police de Dubaï a arrêté Atul et Rajesh Gupta, parmi les suspects les plus recherchés d’Afrique du Sud, en lien avec des accusations criminelles et de blanchiment d’argent », a-t-elle déclaré dans un communiqué.