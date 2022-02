Les forces militaires russes débarquent en Ukraine, Poutine lance la guerre

Le président russe Vladimir Poutine a lancé tôt jeudi, une opération militaire d’envergure dans le Donbass en territoire ukrainien. D’un ton assez grave, il a averti quiconque interférerait avec l’opération, de conséquences graves.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé qu’il avait ordonné à l’armée de son pays de mener une opération spéciale dans la région du Donbass après que les dirigeants des républiques séparatistes ont demandé à Moscou une assistance militaire en réponse à ce qu’ils prétendent être une augmentation de « l’agression ukrainienne ».

« Les circonstances nous obligent à prendre des mesures décisives et immédiates », lit-on dans l’ordre. « Les républiques populaires du Donbass se sont tournées vers la Russie avec une demande d’aide et conformément aux traités d’amitié ratifiés par l’Assemblée fédérale et d’assistance mutuelle avec les Républiques populaires de Donetsk et Lougansk, j’ai décidé de mener une opération militaire spéciale », a déclaré Poutine cité par RT.

Dans le même temps, dans une allocution publique, le président russe a affirmé vouloir « démilitariser » et « dénazifier » l’Ukraine. « Nous n’avons pas l’intention d’occuper le territoire ukrainien », a-t-il assuré. Quelques instants après le discours, une série d’explosions ont été signalées dans des villes à travers l’Ukraine, avec CNN, CBC et un certain nombre de médias ukrainiens rapportant une explosion dans la capitale, Kiev.