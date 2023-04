Les forces israéliennes tuent deux Palestiniens armés en Cisjordanie

Les tensions continuent d’augmenter entre Israël et la Palestine alors que deux Palestiniens ont été abattus par des soldats israéliens mardi matin. Selon des sources palestiniennes, les deux hommes ont ouvert le feu sur des soldats près de la colonie israélienne d’Elon Moreh, près de la ville palestinienne de Naplouse.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a félicité les soldats pour avoir « éliminé deux terroristes », tandis que l’armée israélienne a déclaré avoir « neutralisé deux assaillants armés ». Cependant, les Palestiniens tués n’ont pas encore été identifiés.

Ces derniers mois, les tensions entre Israël et la Palestine se sont intensifiées, notamment en raison de l’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée et de la réponse musclée d’Israël aux manifestations palestiniennes. Les Palestiniens exigent la fin de l’occupation israélienne et la création d’un État palestinien indépendant.

- Publicité-

Le conflit israélo-palestinien est l’un des plus anciens et des plus compliqués du monde. Malgré les efforts internationaux pour parvenir à une solution pacifique, les violences continuent d’éclater de temps en temps. Cette dernière escalade de violence risque de raviver les tensions dans la région et de compliquer encore davantage la recherche d’une solution politique durable.