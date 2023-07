Les femmes Togolaises font de moins en moins d’enfants (rapport)

- Publicité-

Le Togo connaît une baisse significative de son taux de natalité. Selon les données fournies par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), le taux de natalité est passé de 6,6 enfants en 1988 à 4,6 en 2017.

« C’est irréversible, la tendance va continuer, c’est ce qu’on appelle la transition démographique. Et comme les autres pays de la sous-région, le Togo a amorcé sa transition qui est un phénomène naturel dans l’évolution de toute population », explique Kossi Kanazogo Mensah, chargé de programme population et développement à l’UNFPA-Togo. Cette baisse du taux de natalité est le résultat d’un travail de sensibilisation mené par les autorités togolaises depuis plusieurs années. Les femmes souhaitent espacer leur grossesse et limiter les familles nombreuses en raison des difficultés économiques.

La transition démographique est un phénomène naturel qui se produit lorsque les pays passent d’un régime de haute mortalité et de haute natalité à un régime de faible mortalité et de faible natalité. Cette transition est généralement accompagnée de changements économiques et sociaux, tels que l’urbanisation et l’industrialisation.

- Publicité-

Au Togo, cette transition démographique est en cours et est liée à divers facteurs, dont l’amélioration de l’accès à l’éducation, en particulier pour les filles, l’amélioration des services de santé, y compris les services de santé reproductive, et l’augmentation de l’emploi des femmes.

Cependant, cette transition présente également des défis. Alors que la baisse du taux de natalité peut contribuer à réduire la pression sur les ressources et à améliorer le niveau de vie, elle peut également entraîner un vieillissement de la population et une diminution de la main-d’œuvre disponible.

Il est donc crucial que les autorités togolaises continuent à mettre en œuvre des politiques qui soutiennent cette transition démographique tout en minimisant ses impacts négatifs potentiels. Cela pourrait inclure des investissements dans l’éducation et la formation pour garantir que la main-d’œuvre est bien équipée pour les emplois de l’économie moderne, ainsi que des politiques pour soutenir les personnes âgées.