Les Etats-Unis vont s’assurer qu’Israël « a ce dont il a besoin pour se défendre »

Israël et la bande de Gaza sont de nouveau en guerre samedi après le déclenchement d’une offensive militaire surprise du Hamas. Et le Pentagone veut s’assurer qu’Israël « a ce dont il a besoin pour se défendre ».

Le chef du Pentagone, le ministre de la défense américain, Lloyd Austin, a déclaré dans un communiqué que son ministère va s’assurer qu’Israël « a ce dont il a besoin pour se défendre et protéger les civils de la violence aveugle et du terrorisme ». « Notre engagement au droit d’Israël à se défendre demeure inébranlable », assure le ministre dénonçant des « attaques abjectes contre des civils ». « Nous nous tenons aux côtés du gouvernement et du peuple d’Israël et envoyons nos condoléances aux Israéliens qui ont perdu la vie dans ces attaques », ajoute-t-il.

Le Hezbollah félicite le Hamas

Le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah, qui dispose d’une puissante branche armée, félicite le Hamas pour son « opération héroïque à grande échelle », après l’attaque menée en Israël. Le Hezbollah, bête noire d’Israël, entretient de bonnes relations avec le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007.

« Le commandement de la résistance islamique au Liban (…) est en contact direct avec le commandement de la résistance palestinienne au pays et à l’étranger et évalue en continu les événements et la conduite des opérations », ajoute le Hezbollah. L’« axe de la résistance » est le terme employé pour évoquer les mouvements palestiniens, libanais, syriens et autres, proches de l’Iran et opposés à Israël.

Selon le Hezbollah, l’opération est « une réponse décisive aux crimes continus de l’occupation (Israël) et aux attaques continuelles contre les lieux saints ». C’est aussi un « message au monde arabe et musulman (…) en particulier à ceux qui cherchent à normaliser leurs relations » avec Israël, au moment où ce pays négocie avec l’Arabie saoudite en vue d’une normalisation.