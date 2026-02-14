Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé samedi, depuis la tribune de la Conférence sur la sécurité de Munich, que la présidence de Donald Trump entendait prendre la tête d’une remise en ordre des relations internationales.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé samedi, depuis la tribune de la Conférence sur la sécurité de Munich, que la présidence de Donald Trump entendait prendre la tête d’une remise en ordre des relations internationales.

Selon lui, l’action des États-Unis s’appuiera sur une conception d’avenir qui puise sa vigueur dans l’héritage de notre civilisation, visant un futur aussi digne, indépendant et déterminant que le passé qui l’a précédé.

Rubio a aussi souligné que, même si Washington se dit prêt à intervenir en solitaire si la situation l’exige, sa préférence va clairement à une action commune avec ses partenaires européens présents.

Publicité

Un message volontairement assumé à l’attention de l’Europe

Intervenue dans un cadre où les responsables du Vieux Continent scrutent l’engagement américain, cette déclaration entend clarifier l’équilibre entre fermeté et coopération souhaité par l’administration de Trump. L’accent mis sur la souveraineté et la fierté traduit une volonté de redéfinir le rôle des États-Unis sur la scène mondiale, tout en conservant la possibilité d’opérer hors d’une coalition si nécessaire.

Pour les alliés européens, l’appel à la coopération vise à rassurer sans masquer la détermination américaine à défendre ses intérêts de manière résolue. Le choix des mots — insistant sur la dignité et l’importance du prochain chapitre de l’histoire occidentale — laisse entendre une stratégie volontariste, susceptible de redessiner certaines lignes de partage au sein des partenariats transatlantiques.

À Munich, ce positionnement a servi autant de signal politique que d’invitation à la concertation, rappelant que, malgré une possible autonomie d’action, Washington privilégie la coordination avec ceux qu’il considère comme des alliés naturels.