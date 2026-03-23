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Les États-Unis lancent une alerte de sécurité mondiale en pleine guerre contre l’Iran

Le département d’État des États-Unis a diffusé une alerte de sécurité à l’échelle mondiale, mettant en garde les citoyens américains contre des menaces provenant de groupes affiliés à l’Iran.

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Les États-Unis lancent une alerte de sécurité mondiale en pleine guerre contre l’Iran
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Dans son communiqué, la diplomatie américaine invite les ressortissants hors des frontières des États-Unis — en particulier ceux présents au Moyen-Orient — à redoubler de vigilance et à se conformer aux consignes émises par l’ambassade ou le consulat américain le plus proche.

L’avertissement précise que des fermetures ponctuelles de l’espace aérien peuvent perturber les vols et rappelle que des établissements diplomatiques américains, y compris en dehors du Moyen-Orient, ont été pris pour cible. Il indique également que des organisations proches de l’Iran pourraient viser d’autres intérêts américains ou des lieux associés aux États-Unis et aux citoyens américains partout dans le monde.

Épisodes récents cités par l’alerte

Cette mise en garde intervient après une déclaration du porte-parole militaire iranien, le général Abolfazl Shekarchi, qui a averti vendredi que des « terroristes » affiliés à Téhéran commenceraient à viser des destinations touristiques, alors que les États-Unis et Israël poursuivent des frappes contre l’Iran.

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Les tensions ont monté suite aux bombardements menés par les États-Unis et Israël le 28 février contre l’Iran, frappes qui, selon le texte, ont coûté la vie au guide suprême Ali Khamenei.

L’Iran a riposté rapidement en tirant des roquettes sur des intérêts américains dans la région; des missiles auraient touché des centres touristiques à Dubaï et en Israël.

Un projectile a atteint vendredi soir l’ambassade américaine à Bagdad, endommageant un héliport situé à l’intérieur du vaste complexe que des milices pro‑iraniennes ont pris pour cible à plusieurs reprises depuis le début du conflit au Moyen-Orient.

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Dimanche, les autorités iraniennes ont promis d’appliquer une politique de « tolérance zéro » et ont menacé de frapper les infrastructures énergétiques du Golfe persique ainsi que les banques traitant avec les États‑Unis si le président Trump mettait à exécution sa menace de « raser » les centrales électriques de Téhéran.

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