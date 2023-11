Les États-Unis approuvent le premier vaccin contre le chikungunya

- Publicité-

Les autorités sanitaires américaines ont donné leur feu vert jeudi au tout premier vaccin contre le chikungunya. Développé par le groupe Valneva, le vaccin, baptisé Ixchiq, est désormais autorisé pour les personnes de 18 ans et plus, présentant un risque accru d’exposition au virus.

Le chikungunya, une maladie tropicale, a longtemps été une préoccupation mondiale en raison de ses symptômes débilitants et parfois persistants. L’annonce de l’approbation du vaccin par la Food and Drug Administration (FDA) ouvre de nouvelles perspectives dans la prévention et la gestion de cette infection. Le groupe pharmaceutique Valneva a travaillé ardemment pour mettre au point ce vaccin, qui offre une lueur d’espoir dans la lutte contre ce mal.

« Ixchiq » cible spécifiquement les personnes exposées à un risque accru de contracter le virus, offrant ainsi une approche ciblée pour contrôler sa propagation. Les essais cliniques ont démontré son efficacité et sa sécurité chez les adultes, renforçant la confiance dans cette nouvelle solution préventive

Le virus du chikungunya, transmis à l’humain par des moustiques infectés, cause l’apparition brutale d’une fièvre et de violentes douleurs articulaires. Les symptômes peuvent parfois perdurer durant des mois, voire des années, mais les morts sont rares.