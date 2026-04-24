Cotonou: trois fugitifs, un Nigérian, un Américain et un Français interpellés par la Police républicaine

La Police républicaine a procédé, jeudi 24 avril 2026, à l’interpellation de trois individus recherchés, dont un ressortissant nigérian, un Américain et un Français, au terme d’une opération menée dans la ville de Cotonou.

Selon Banouto, les trois fugitifs figuraient sur des listes de personnes activement recherchées par les autorités béninoises pour des faits variés, notamment des infractions de droit commun.

Leur arrestation intervient suite à des investigations ciblées menées par les services spécialisés de la Police républicaine, qui ont permis de localiser leurs lieux de séjour avant de les interpeller sans heurts.

Cette opération illustre la vigilance des forces de l’ordre dans le suivi des personnes en fuite, ainsi que leur capacité à coordonner des actions efficaces sur le terrain pour faire appliquer les décisions de justice.

Les trois suspects ont été mis à la disposition de la justice, qui devra statuer sur leur situation au regard des infractions qui leur sont reprochées. L’enquête se poursuit afin d’établir les circonstances précises de leurs présumés méfaits et d’identifier d’éventuels complices.

Cette série d’interpellations s’ajoute à une série d’actions menées récemment par les forces de sécurité béninoises pour renforcer l’ordre public et traduire devant les juridictions compétentes les personnes impliquées dans des activités illégales.