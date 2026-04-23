Côte d’Ivoire : la garde à vue d’Assalé finalement levée

La garde à vue de Tiémoko Antoine Assalé a finalement été levée après son audition prolongée à la Préfecture de police d’ Abidjan , selon plusieurs sources concordantes .

Convoqué le 22 avril 2026 dans le cadre d’une procédure judiciaire, le président du mouvement ADCI avait été entendu pendant plus de quinze heures par les enquêteurs. À l’issue de cette audition, aucune mesure privative de liberté n’avait été immédiatement notifiée, et il avait quitté les locaux de la police après la signature de son procès-verbal.

Durant son audition, des malaises d’origine cardiovasculaire ont été signalés, nécessitant une prise en charge médicale et son transfert vers un établissement spécialisé. Alors que des informations faisaient état d’un placement en garde à vue dans un second temps, notamment après son hospitalisation, la mesure a finalement été levée, mettant fin à cette séquence judiciaire à ce stade de la procédure.

Le dossier reste toutefois en instruction. Les chefs d’accusation évoqués incluent notamment des faits de trouble à l’ordre public, d’incitation à la révolte, de discrédit porté sur les institutions et de diffusion de fausses nouvelles.

Cette évolution intervient dans un contexte marqué par une forte attention autour de cette affaire, qui concerne une figure politique connue pour ses prises de position critiques sur la gouvernance en Côte d’Ivoire.

Note du parti

Le Procureur de la République adjoint, Monsieur Abou Chérif, qui a mené l’audition du Citoyen Assalé Tiémoko Antoine, Président de ADCI, s’est rendu cet après-midi à l’Institut de cardiologie d’Abidjan, accompagné du Commissaire en charge de l’enquête.

En présence du Médecin traitant du Président Assalé Tiémoko Antoine et du Chef du service d’hospitalisation, il lui a été notifié que sa garde à vue, décidée ce jour jeudi 23 avril 2026 à 9 heures, était levée ce même jour à 17 heures 02 minutes.

Le Président Assalé Tiémoko restera hospitalisé encore quelques jours, conformément au protocole de soins et d’exploration établi par l’équipe médicale, avant de rejoindre son domicile.

Fait à Abidjan, le 23 avril 2026

Le Secrétaire Exécutif

Roger YOUAN