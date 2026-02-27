Les Enfoirés : les scandales de Goldman, Jenifer et la caisse de ravitaillement

TF1 diffuse ce 27 février 2026 le nouveau spectacle des Enfoirés , enregistré du 13 au 19 janvier 2026 à l’Accor Arena et réuni autour des Restos du Cœur une troupe de 54 personnalités. Le spectacle, annoncé dans une ambiance festive et scénographiée, propose tableaux musicaux et numéros comiques destinés à financer l’association fondée par Coluche en 1985.

TF1 diffuse ce 27 février 2026 le nouveau spectacle des Enfoirés, enregistré du 13 au 19 janvier 2026 à l’Accor Arena et réuni autour des Restos du Cœur une troupe de 54 personnalités. Le spectacle, annoncé dans une ambiance festive et scénographiée, propose tableaux musicaux et numéros comiques destinés à financer l’association fondée par Coluche en 1985.

Les ventes de CD et DVD issues de ces spectacles constituent une source de financement évoquée par la production : selon les communiqués, ces recettes contribuent à financer des millions de repas. La productrice Anne Marcassus a par ailleurs rappelé que les artistes participants ne sont pas rémunérés et donnent de leur temps au profit de l’association.

Cependant, l’histoire des Enfoirés est jalonnée de controverses. Depuis près de quarante ans, le collectif alterne entre ferveur populaire et critiques publiques : charges contre le contenu artistique, interrogations sur la gestion financière, et reproches sur l’image et le fonctionnement interne de la troupe.

Publicité

Les polémiques qui ont marqué la troupe

En 2015, la chanson Toute la vie, écrite par Jean-Jacques Goldman, provoque une vive polémique. Le clip met en scène un face-à-face entre une jeunesse désabusée et des adultes accusés d’avoir « abîmé le monde ». Sur les réseaux sociaux, le texte est rapidement qualifié de moralisateur, voire de « réactionnaire ». Jean-Jacques Goldman publie une justification écrite évoquant le rôle des adultes dans le récit, mais se met quelques mois plus tard en retrait de la troupe.

En 2017, une photographie en coulisses montrant la chanteuse Jenifer la tête appuyée sur un sac Louis Vuitton déclenche une autre vive réaction en ligne. L’image relance le débat sur le contraste entre le luxe apparent et la mission caritative. L’entourage de Jenifer évoque un sac « vintage » acheté en friperie, mais la diffusion de la photo alimente les critiques sur le décalage entre le train de vie supposé des artistes et la précarité des bénéficiaires.

En 2016, l’humoriste Jean-Marie Bigard soulève la question d’une « caisse de ravitaillement de secours », soit des fonds conservés d’une année sur l’autre, et dénonce un écart avec l’esprit initial voulu par Coluche. La production réplique alors en rappelant que les artistes ne sont pas rémunérés et que les comptes sont encadrés, mais les propos alimentent les doutes dans l’opinion.

Publicité

Des voix ont également critiqué l’usage du plateau comme vitrine promotionnelle. En 2010, le journaliste Thomas Sotto affirme qu’un passage télévisé aurait été conditionné à une promotion partagée entre l’association et un album, une accusation reprise dans les débats sur les liens entre engagement caritatif et visibilité médiatique.

Le fonctionnement interne de la troupe a fait l’objet de reproches : l’humoriste Stéphane Guillon a parlé de « toujours les mêmes, une bande fermée », Renaud a qualifié la troupe de « cirque carnavalesque » et Eddy Mitchell a regretté le « mélange des genres » entre chanteurs, comédiens et sportifs. Des questions d’image se sont posées dès 2007, lorsque Yannick Noah a dénoncé l’hébergement de la troupe dans un palace à La Baule, tandis qu’en 2014 une ancienne intervenante, Elina Dumont, critiquait certaines contradictions fiscales et publicitaires chez des participants.

Pour l’édition 2026, la promotion intègre de nouveaux visages annoncés comme Helena, Marine, Jarry et Styleto. La présence exceptionnelle d’artistes et personnalités comme Ousmane Dembélé, Esther Abrami, McFly, Carlito et Tibo InShape est également signalée dans les communications autour du spectacle.