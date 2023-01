Les Enfoirés 2023: Mimie Mathy fond en larmes pour son grand retour sur scène

Après son absence l’année dernière, Mimie Mathy s’est fondue en larmes sur scène le samedi 14 janvier 2023 lors d’une représentation à Lyon, alors qu’elle faisait son grand retour avec Les Enfoirés.

Lors de la précédente édition, Mimie Mathy n’était pas avec « sa famille » Les Enfoirés en raison d’un problème de santé. Mais pour 2023, la comédienne a placé son retour sous le signe de l’émotion. La bande s’est plusieurs fois retrouvée pour des répétitions avant de se réunir pour les Restos du cœur en livrant six représentations à la Halle Tony Garnier de Lyon, du jeudi 12 au lundi 16 janvier inclus.

A la vue du public, Mimie Mathy qui n’a pas pu cacher son émotion a fait une tendre déclaration le 14 janvier dernier. « On a la famille qu’on a et on a la famille qu’on se crée. Et les Enfoirés pour moi, c’est une super famille. Merci !« , a-t-elle affirmé en larmes.

Alors qu’elle tentait d’essuyer ses larmes d’un revers de la main , elle a pu compter sur le soutien de ses partenaires de scène dont Vitaa qui lui serra tendrement la main, Carla Bruni lui caressait doucement l’épaule pendant qu’Amel Bent cherchait les mots pour la réconforter.

Une marque d’affection qui prouve que Mimie Mathy a une famille d’artistes déterminés à perpétuer l’œuvre de Coluche.