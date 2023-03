Les Émirats arabes unis maintiennent l’interdiction de visa pour les Nigérians

Muhammadu Buhari, le président du Nigeria en fin de mandat, n’a pas réussi à lever l’interdiction de visa pour les ressortissants nigérians imposée par les Émirats arabes unis (EAU) depuis octobre 2022.

Malgré son appel au président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohamed bin Zayad Al Nahyan, le mois dernier, l’interdiction de voyager reste en vigueur, à l’exception des personnes titulaires d’un passeport diplomatique. Lors d’une conversation téléphonique entre les deux dirigeants en février, le président Buhari a tendu la main à la nation arabe en chargeant la Banque centrale du Nigeria (CBN) d’augmenter le montant des devises étrangères allouées à Emirates Airlines.

Cette décision visait à résoudre le différend diplomatique qui durait depuis plusieurs mois. Cependant, depuis que la conversation a eu lieu il y a près d’un mois et que le mandat du président Buhari se termine en juin, les Émirats arabes unis ne semblent pas intéressés par son offre et n’ont pas répondu.

A lire aussi: Les Émirats arabes unis interdisent les visas de 30 jours à 20 pays africains dont le Bénin

Au lieu de cela, le gouvernement émirati a continué de maintenir des restrictions de voyage sur les Nigérians et les autres Africains, qu’il accuse de se livrer au culte et à d’autres activités illégales, provoquant des troubles sur son territoire. On ne sait pas si le président Buhari continuera de poursuivre l’affaire avant la fin de sa présidence ou si la responsabilité incombera au nouveau président, Bola Tinubu. Jusque-là, l’interdiction de visa pour les ressortissants nigérians reste en place.