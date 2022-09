Les contrôleurs aériens de l’Asecna lèvent leur mot d’ordre de grève

Après de longues négociations, la grève des contrôleurs aériens a été levée ce samedi à la mi-journée dans les 17 pays concernés, a annoncé Mohamed Moussa, le directeur général de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne (Asecna) en Afrique et à Madagascar.

L’Union des Syndicats des Contrôleurs aériens de l’ASECNA dans un communiqué déclare avoir suspendu, pour 10 jours, son mot d’ordre de grève, à partir de ce 24 septembre 2022 à 12h TU. « Le préavis de grève, réactivé le 20 Septembre 2022, est suspendu pour une durée de dix (10) jours à compter de ce jour Samedi 24 Septembre 2022. » peut-on lire dans le communiqué N° 2022/027/INF/USYCAA/BEU de l’Union des syndicats des contrôleurs aériens de l’Asecna.

« Les services de la circulation aérienne seront fournis dans tous les espaces aériens et aéroports gérés par l’ASECNA à compter de ce jour Samedi 24 Septembre 2022 à 12H00 TU. » indique le communiqué. Mohamed Moussa, le directeur général de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne (Asecna) en Afrique et à Madagascar a indiqué que « les sanctions contre les contrôleurs aériens ont été levées » et d’ajouter que 85% des vols ont tout de même été assurés pendant la grève.

A lire aussi : Bénin – Grève à l’Asecna: le trafic aérien à l’aéroport de Cotonou totalement paralysé

Chaos, annulation de vols en pagaille, travailleurs mécontents : cette grève des contrôleurs aériens a paralysé depuis vendredi 23 septembre matin plusieurs aéroports africains. Le mouvement de grève, lancé par l’Union des syndicats des contrôleurs aériens de l’Asecna (USYCAA), devrait durer 48 heures. Les grévistes réclament notamment une amélioration de leurs conditions de travail et de meilleurs plans de carrière.