« Les conditions ne sont plus réunies pour que nous puissions agir au Mali », Jean-Yves Le Drian

Alors que la France est sur le point d’annoncer sa décision de retirer ses forces du Mali, le chef de la diplomatie du pays Jean-Yves Le Drian a indiqué lundi, que les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre la lutte contre les militants au Mali et le président Emmanuel Macron a demandé la réorganisation des troupes françaises dans la région du Sahel.

« Si les conditions ne sont plus réunies pour que nous puissions agir au Mali, ce qui est clairement le cas, alors nous continuerons à combattre le terrorisme à côté avec les pays du Sahel », a déclaré lundi, Le Drian à France 5. Cette déclaration intervient alors que la France s’est donnée deux semaines pour prendre une décision sur la suite de sa présence militaire au Mali. Macron devrait annoncer cette semaine, mercredi probablement, le retrait définitif des troupes françaises du Mali.

Selon les informations, avec les tensions croissantes entre Paris et l’Etat malien, le pays européen entend certes partir du Mali, mais ne compte pas quitter le Sahel. La France entend réorganiser ses troupes et les déployer dans d’autres pays de la région. « Le président veut que nous nous réorganisions. Nous n’y allons pas, mais nous allons nous réorganiser pour assurer la poursuite de la lutte contre le terrorisme », a déclaré Le Drian.

Selon des diplomates, un retrait français signifierait que le groupe de travail des forces spéciales européennes Takuba partirait également. Ils estiment que les conditions politiques, opérationnelles et juridiques pour rester devenaient de plus en plus difficiles.

Les ministres des Affaires étrangères et les hauts diplomates occidentaux ont eu des entretiens serrés sur la future présence de leurs pays au Mali lundi, après trois semaines de consultations dans un contexte de détérioration des relations entre le Mali et la France, la principale puissance militaire étrangère dans la région du Sahel.