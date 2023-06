Les autorités russes abandonnent les poursuites contre Wagner après une mutinerie avortée

Les autorités russes ont décidé d’abandonner les poursuites contre le groupe paramilitaire Wagner, dirigé par Evguéni Prigojine, suite à une mutinerie qui a secoué le Kremlin pendant 24 heures. Selon le Service de sécurité (FSB), les participants à la mutinerie ont cessé leurs actions criminelles, conduisant à la décision d’abandonner les poursuites.

Dans une décision surprenante, les autorités russes ont annoncé ce mardi, qu’elles abandonnaient les poursuites contre le groupe paramilitaire Wagner, dirigé par l’entrepreneur controversé Evguéni Prigojine. Cette annonce intervient après une mutinerie avortée qui a fait trembler le Kremlin le week-end dernier.

Selon les services de sécurité (FSB), les participants à la mutinerie ont mis fin à leurs actions visant directement à commettre un crime. Cette évaluation a conduit à la décision de ne pas poursuivre les membres du groupe Wagner. Les détails exacts de l’incident et les raisons derrière la cessation de la mutinerie n’ont pas été divulgués par les autorités russes.

Le groupe Wagner, réputé pour ses opérations paramilitaires controversées en Ukraine et en Syrie, a suscité l’attention internationale ces dernières années. Leur implication présumée dans des conflits étrangers a été souvent associée à des violations des droits de l’homme et à des actes de violence. Cette mutinerie au cœur de Moscou a donc créé une onde de choc parmi les observateurs politiques et les médias.

Certains analystes spéculent sur les raisons derrière la décision russe d’abandonner les poursuites. Certains avancent que cela pourrait être une tentative de rétablir la stabilité et de calmer les tensions au sein du pays, tandis que d’autres suggèrent qu’il pourrait y avoir des motivations politiques ou des négociations en coulisses. Les autorités russes n’ont pas commenté ces spéculations et ont simplement déclaré que la décision était basée sur les circonstances de l’incident.