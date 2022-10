Les annexions rendent «presque impossible la fin de la guerre», Josep Borrell, le chef de l’UE

L’annexion par Moscou de quatre nouveaux territoires ukrainiens occupés rend « presque » impossible la fin de la guerre en Ukraine, a estimé samedi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Proclamée vendredi par le président russe Vladimir Poutine, l’annexion des régions de Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson rend « beaucoup plus difficile, impossible, presque, la fin de la guerre« , a déclaré M. Borrell sur la chaîne de télévision espagnole RTVE. « La Russie est en train de perdre » la guerre, « elle l’a perdue en termes moraux et politiques« , mais « l’Ukraine n’a pas encore gagné« , a-t-il analysé un peu plus tard lors d’un forum à La Toja en Galice (nord-est de l’Espagne), où il a défendu les sanctions européennes infligées à Moscou et l’aide militaire à Kiev, et appelé à persévérer dans cette direction.

« Il faut faire mieux que ça » et « faire prendre conscience au monde des raisons et des conséquences de cette guerre« , a-t-il plaidé, rappelant que le Brésil et l’Inde s’étaient abstenus de condamner les annexions russes au Conseil de sécurité de l’Onu.

Selon Josep Borrell, les Européens ont construit « un jardin » qui est « entouré de jungle« . « Si nous ne voulons pas que la jungle envahisse le jardin (…) il va falloir nous impliquer« , a-t-il prévenu, appelant à l’Europe à notamment renforcer son arsenal militaire. « Ce n’est pas un caprice (…) c’est nécessaire, indispensable pour la survie« , a-t-il jugé.