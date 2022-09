« Les aigris parlent, mais tous rêvent d’avoir ta vie », Makosso apporte son soutien à Emma Lohoues

Au cœur d’une vive polémique sur la toile à cause de ses nombreuses piques à l’endroit des internautes, Emma Lohoues peut tout de même compter sur le soutien du général Makosso. Le sulfureux et controversé pasteur vient de donner de la force à la femme d’affaires à travers un message sur sa page Facebook.

Le torchon brûle actuellement entre Emma Lohoues et ses fans qu’elle appelle affectueusement « Emaluv ». Tout est partie d’une vidéo dans laquelle, l’influenceuse réprimandait ses fans au lendemain de la suppression de son compte Instagram certifié avec plus de 3, 2 millions d’abonnés.

« Mon salon de coiffure est tombé ici là, vous mes soi-disant, Emaluv, on ne vous a pas vus en train de dire Emma Yako, est-ce que tu as besoin de Coup de main ? … Sur ça là, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, vous venez me parler des problèmes des réseaux sociaux, je n’en ai rien à foutre des problèmes des réseaux sociaux. Vous n’êtes pas sérieux… ma vie privée, elle ne vous intéresse pas« , a lancé l’ex copine de feu Dj Arafat.

Très vite, ses fans qui n’ont visiblement pas apprécié cette sortie de l’actrice n’ont pas manqué de le lui fait savoir à travers des commentaires très acerbes. Les internautes se sont déchainés sur la business woman attribuant ses changements d’humeur brusques au fait qu’elle soit toujours célibataire à son âge.

Face à cette situation qui continue de faire boule de neige, le général Makosso a tenu à apporter son soutien à Emma Lohoues. En plus d’avoir mis une photo de l’infuenceuse sur son profil, le père de la marmaille a ajouté une légende qui laisse voir sa position.

« Tu restes l’influenceuse la plus charismatique de l’Afrique francophone. Tu es une femme bénie et tu avances malgré les attaques contre ton étoile. Que dieu te bénisse a vie toi et ta progéniture. Les aigris parlent mais tous rêvent d’avoir ta vie« , a écrit le général Makosso en légende de la photo d’Emma Lohoues sur son profil.