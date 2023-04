Les 100 personnalités les plus influentes du monde, avec Bola Ahmed Tinubu

Le Time Magazine, publication de renom, vient de dévoiler sa liste annuelle des 100 personnalités les plus influentes du monde. Cette édition, qui compte des personnalités de tous horizons, de la politique à la culture en passant par les affaires et la science, suscite déjà beaucoup d’intérêt et d’attention dans le monde entier.

On connaît désormais le classement des 100 personnalités les plus influentes du monde pour le compte de l’année 2023. Parmi les personnalités sélectionnées, on retrouve des figures de la politique, du divertissement, de la royauté, ainsi que des sportifs de renommée mondiale. Le président américain Joe Biden côtoie ainsi les acteurs Drew Barrymore, Salma Hayek et Colin Farrell, la chanteuse Beyoncé, la mannequin Bella Hadid ou encore l’ex-président brésilien Lula. Les athlètes Mikaela Shiffrin, Iga Swiatek, Brittney Griner, Lionel Messi, Patrick Mahomes et Kylian Mbappé ont également été reconnus comme des personnalités de premier plan.

Dans le lot, le nouveau président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, se distingue par son engagement en faveur de la démocratie et son expérience en tant que gouverneur de Lagos. Son élection intervient à un moment critique de l’histoire du pays, marqué par d’importants défis tels que la corruption endémique et les troubles liés aux insurrections religieuses.

- Publicité-

Par ailleurs, Kylian Mbappé seul représentant français, (glissé dans la catégorie des « innovateurs »), accompagné de son équipier argentin (classé dans la catégorie des « titans »), font également partie du classement. Hormis les deux stars du PSG, quatre autres sportifs figurent dans ce Top 100. On retrouve la basketteuse américaine Brittney Griner, qui fut emprisonnée pendant une période de dix mois en Russie, en raison d’une crise diplomatique sur fond de conflit armé en Ukraine.

De plus, la skieuse américaine Mikaela Shiffrin, qui détient désormais le record de victoires en Coupe du Monde, ainsi que la tenniswoman polonaise Iga Swiatek, actuellement classée en tant que numéro un mondial, ainsi que la star du football américain, Patrick Mahomes, double vainqueur du Super Bowl, viennent compléter cette liste prestigieuse.

D’autres personnalités de la liste

Salma Hayek (hommage écrit par Penélope Cruz)

(hommage écrit par Penélope Cruz) Gina Prince-Bythewood (hommage écrit par Sanaa Lathan)

(hommage écrit par Sanaa Lathan) Rian Johnson (hommage écrit par Jamie Lee Curtis)

(hommage écrit par Jamie Lee Curtis) Ali Wong (hommage écrit par Randall Park)

(hommage écrit par Randall Park) Nathan Fielder (hommage écrit par Emma Stone)

(hommage écrit par Emma Stone) Colleen Hoover (hommage écrit par Jenna Bush Hager)

(hommage écrit par Jenna Bush Hager) Judy Blume (hommage écrit par Molly Ringwald)

(hommage écrit par Molly Ringwald) Neil Gaiman (hommage écrit par James McAvoy)

(hommage écrit par James McAvoy) Salman Rushdie (hommage écrit par Bono)

(hommage écrit par Bono) Sarah Kate Ellis (hommage écrit par Patricia Arquette)

(hommage écrit par Patricia Arquette) Colin Farrell (hommage écrit par Nicole Kidman)

(hommage écrit par Nicole Kidman) Michael B. Jordan (hommage écrit par Ryan Coogler)

(hommage écrit par Ryan Coogler) Drew Barrymore (hommage écrit par Jimmy Fallon)

(hommage écrit par Jimmy Fallon) Ali Wong (hommage écrit par Randall Park)

(hommage écrit par Randall Park) Aubrey Plaza (hommage écrit par Amy Poehler)

(hommage écrit par Amy Poehler) Zoe Saldaña (hommage écrit par Mila Kunis)

(hommage écrit par Mila Kunis) Lea Michele (hommage écrit par Ryan Murphy)

(hommage écrit par Ryan Murphy) Jennifer Coolidge (hommage écrit par Mia Farrow)

(hommage écrit par Mia Farrow) Ke Huy Quan (hommage écrit par Tom Hiddleston)

(hommage écrit par Tom Hiddleston) Shah Rukh Khan (hommage écrit par Deepika Padukone)

(hommage écrit par Deepika Padukone) Pedro Pascal (hommage écrit par Sarah Paulson)

(hommage écrit par Sarah Paulson) Roi Charles III (hommage d’Edward Enninful)

(hommage d’Edward Enninful) Bella Hadid (écrit par Christy Turlington Burns)

(écrit par Christy Turlington Burns) Padma Lakshmi (hommage d’Ali Wong)

(hommage d’Ali Wong) Beyoncé (hommage de Honey Dijon)

(hommage de Honey Dijon) Natasha Lyonne (hommage de Taika Waititi)

Retrouvez l’intégralité de la liste en cliquant ici