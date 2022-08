Leonardo DiCaprio de nouveau célibataire: l’acteur rompt avec sa petite amie après 5 ans de…

Leonardo DiCaprio a repris de plus belle son manteau de célibataire. L’ acteur hollywoodien et sa petite amie mannequin argentin Camila Morrone , se sont séparés après plus de quatre ans de relation, a rapporté E! Nouvelles.

C’est la fin d’une histoire amoureuse qui aura duré environ 5 ans. Le célèbre acteur américain Leonardo DiCaprio et sa petite amie mannequin de 25 ans ont finalement mis un terme à leur relation pour des raisons non encore élucidées pour le moment.

Alors que la nouvelle continue de faire boule de neige sur la toile, aucun des représentants de DiCaprio, 47 ans, ou encore du mannequin, 25 ans, n’a encore réagi à propos de cette l’actualité.

Leur fréquentation a commencé en décembre 2017 lorsque l’acteur a été vu alors qu’il quittait la maison du mannequin à Los Angeles. Ce même mois, ils ont été aperçus en vacances dans le Colorado accompagnés de l’acteur Tobey Maguire , ami de longue date de Leonardo, ainsi que de leurs deux enfants : Ruby, 15 ans, et Otis, 13 ans. Le début de leur relation a fait le buzz dans les médias, à cause de la différence d’âge considérable qui existe entre les deux.

Le couple a essayé de garder la relation discrète. Cependant, ils ont été pris par les paparazzis à quelques occasions particulières, comme lors du festival Coachella en avril 2018 . Sur les photos, l’actrice a posé sa tête sur les genoux de Leonardo.

Ils ont également été aperçus ensemble à l’ US Open 2021 et lors d’une escapade à la plage en janvier 2022 à Saint-Barth. Sur certaines images, Camila tenait son petit ami par derrière alors qu’ils jouaient dans l’eau.

Plus récemment, ils sont apparus ensemble lors des festivités du 4 juillet sur la plage de Malibu, en Californie. Camila portait une robe blanche alors qu’elle promenait ses deux chiens sur la plage, tandis que DiCaprio traînait avec des amis sur la jetée.

La rupture survient quelques mois après que Morrone ait fêté ses 25 ans notamment en juin dernier. Agé de 47 ans, Leonardo DiCaprio n’est jamais sorti avec une femme de plus de 25 ans auparavant. Il sort avec Morrone depuis qu’elle a 20 ans.