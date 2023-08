L’entraîneur de Shabab Al-Ahli pique CR7 : « Cristiano Ronaldo ? Non, c’est Sadio Mané qui a… »

-Publicité-

Battu par Al Nassr (2-4) mardi en barrage de la Ligue des champions asiatique, l’entraineur Shabab Al-Ahli a minimisé l’impact de Cristiano Ronaldo sur la rencontre.

Porté par des joueurs très engagés, Shabab Al-Ahli était à deux doigts de réaliser l’exploit mardi soir. Face à Al Nassr en barrage de la Ligue des champions asiatique, le club basé à Dubaï à failli prendre le dessus sur son homologue saoudien. Menant 2-1 jusqu’à la 88e minute de jeu, les visiteurs ont finalement été renversés, sur des buts de Talisca, Sultan Al-Ghanam et Brozovic. Une grosse désillusion pour Shabab Al-Ahli qui ne disputera pas non plus la C1 de cette saison.

Après la rencontre, Marko Nikolic, entraîneur du club émirati, a été interrogé sur la grande star Cristiano Ronaldo. Cependant, il a préféré parler de Sadio Mané et de l’Ivoirien Ghislain Konan, qui ont animé la partie. « Ronaldo ? Nous n’avons pas vu le danger de sa part. Le danger est venu de Konan et de Sadio Mané », a déclaré l’entraîneur serbe, cité par Asharq Al-Awsat. Une sortie que ne va sans doute pas apprécié CR7.

- Publicité-

L’entraineur de Shabab Al-Ahli a également félicité ses poulains qui ont chèrement vendu leur peau. « Je suis fier de mon équipe qui a réalisé une belle prestation face à une grande équipe comme Al Nassr. Nous avons subi une forte pression de la part d’Al Nassr dans les dernières minutes. C’est une grande équipe et elle a récolté les fruits de cette pression », a ajouté l’entraîneur de Shabab Al-Ahli Dubaï

Articles similaires