L’entraîneur adjoint d’Al-Nassr s’ouvre sur l’attitude de Ronaldo à l’entraînement

L’entraîneur adjoint d’Al-Nassr, Stéphane Jobard, s’est ouvert sur la nouvelle signature du club, l’attitude de Cristiano Ronaldo à l’entraînement.

Ronaldo a récemment signé un contrat de deux ans et demi avec Al-Nassr avec un salaire de 200 millions d’euros par an. Son arrivée à Al-Nassr a attiré l’attention du monde sur la ligue saoudienne, mais également sur le club dont le compte Instagram est passé de 800.000 followers à plus de 6 millions.

En attendant de disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs, le quintuple ballon d’or enchaîne les séances d’entraînement. Et CR7 a déjà marqué les esprits. Après quelques séances d’entraînement avec Ronaldo, Jobard a trouvé le capitaine du Portugal humble et prêt à se lancer sur le terrain.

« A l’entraînement, Cristiano Ronaldo a fait une erreur, et je lui ai dit qu’il suffisait de toucher le ballon« , a déclaré Jobard, cité par Sportskeeda. « Il a pointé son pouce vers le haut et a dit: »Eh bien, entraîneur .. « et j’ai senti que cet homme humble voulait jouer sur le terrain« , a-t-il ajouté.

Jobard a poursuivi: « À l’entraînement, j’ai passé un ballon à la légende Cristiano Ronaldo, et il l’a marqué, puis je suis venu vers lui et je l’ai remercié d’avoir marqué, et je peux en parler à mes enfants« .

Ronaldo, 37 ans, n’a pas encore fait ses débuts pour son nouveau club Al-Nassr. Le quintuple Ballon d’or n’était pas inscrit en raison du quota de joueurs étrangers imposés à Al Nassr, à l’instar des autres clubs du pays. Ce qui ne devra désormais plus tarder avec CR7 qui devrait disputer le 22 janvier prochain son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs. A moins que le Portugais ne fasse ses grands débuts avec ses nouveaux coéquipiers le 19 janvier contre le PSG de Kylian Mbappé, dans le cadre d’une sélection avec les joueurs d’Al Nassr et d’Al Hilal.