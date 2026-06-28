La saison estivale est synonyme de changements dans les grilles de programmes des chaînes de radio et de télévision. Leïla Kaddour-Boudadi, chroniqueuse bien connue du programme « La Bande Originale » sur France Inter, a annoncé son départ après une seule saison. Cette décision intervient dans un contexte où plusieurs animateurs et chroniqueurs, dont Nagui, ont également quitté l’émission. Ce mouvement marque une période de transition importante pour cette émission phare de la station publique.

Leïla Kaddour-Boudadi a fait part de son départ lors de la diffusion du vendredi 26 juin, qui coïncidait avec son anniversaire. Dans une déclaration surprenante, elle a exprimé une certaine indifférence quant à cette décision: « Je ne serai pas l’année prochaine ici sur le 11 heures, même si je pense que j’aurais bien aimé au moins une année faire cette émission. Mais ce n’est pas la décision de la direction, mais au fond… je m’en fous. » Elle a également évoqué son avenir incertain au sein de France Inter, confiant qu’elle ne savait pas encore si elle resterait dans le groupe à la rentrée prochaine.

Cette annonce intervient après le départ de plusieurs personnalités de la station. Bertrand Chameroy a récemment quitté France Inter après une unique saison, remplacé par Paul de Saint-Sernin, tandis que Nagui, présentateur historique de « La Bande Originale », avait lui aussi fait part de son départ. Le départ simultané de ces figures emblématiques modifie profondément la composition et la dynamique de l’émission.

Nouveau départ dans « La Bande Originale »

Leïla Kaddour-Boudadi n’est pas considérée comme la remplaçante directe de Nagui. Elle a cependant tenu à exprimer, malgré une posture apparemment distante vis-à-vis de son éviction, un attachement sincère à ses collègues et à l’émission. Sur ses réseaux sociaux, elle a adressé un message chargé d’émotion à son équipe en écrivant : « C’était la BO Inter. Merci la BO. Merci Nagui. Merci la Team. » Elle a également partagé une photo souvenir de sa dernière émission, témoignant d’une certaine tendresse malgré la fin de cette aventure professionnelle.

La journaliste, qui a failli réaliser une chute spectaculaire en direct lors d’une de ses interventions sur France 2, s’interroge publiquement sur son avenir dans le paysage médiatique français. Son départ laisse ainsi planer un doute sur la suite de sa carrière au sein de France Télévisions ou ailleurs.

« La Bande Originale » connaît donc une révolution de ses visages emblématiques au milieu d’un été marqué par plusieurs changements dans les équipes des programmes culturels et d’actualité. Cette situation reflète une période de renouvellement pour cette émission de France Inter, qui vient bouleverser la continuité instaurée autour de son animateur historique Nagui et de sa troupe de chroniqueurs.