Leicester City : 6 points déduits en Championship

Leicester City a annoncé qu’une commission indépendante a décidé d’infliger au club une pénalité sportive de six points, sanction liée à des manquements supposés aux règles de rentabilité et de durabilité sur une période de 36 mois se terminant en juin 2024. La mesure cible des irrégularités financières présumées constatées sur plusieurs exercices, et affecte directement le tableau sportif du club.

Cette affaire remonte à une procédure initiée entre l’EFL et la Premier League. À la fin de 2025, un dossier transmis par l’EFL — compétente à l’époque puisque Leicester évoluait en Championship durant la période contrôlée — a été examiné par une commission indépendante saisie par la Premier League. L’enquête portait sur l’application des règles PSR/P&S sur une fenêtre de trois ans et a conduit à l’ouverture d’une action disciplinaire menée par la Premier League après réception des conclusions initiales.

Dans un communiqué publié le 5 février 2026, le club a fait part de sa vive déception face à la décision, la jugeant excessive au regard des éléments atténuants présentés durant la procédure. Leicester affirme accepter le verdict de principe mais conteste le degré de la sanction et laisse entendre qu’il étudiera toutes les options disponibles pour contester son ampleur.

Suite possible et arguments avancés