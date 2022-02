Législatives 2023 au Bénin: Jacques Ayadji fait 08 nominations stratégiques

Dans le cadre des élections législatives qui pointent à l’horizon, le président du parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE- BENIN), Jacques Ayadji a procédé à une structuration de son parti par une nomination stratégique de 08 personnes.

Le président Jacques Ayadji a procédé à la nomination de huit personnes au sein de son parti politique. Il s’agit de nomination stratégique afin d’aborder avec plus d’efficacité les élections législatives de 2023 qui s’annoncent à grands pas.

Cette structuration au sein du parti vise à boucler les trous suite à la vague de démission enregistrée par le parti il y a quelques mois, mais surtout pour faire des positionnements stratégiques afin d’une préparation efficiente de la participation du parti aux élections législatives du 23 Février 2023.

Les postes pourvus sont ceux de directeur des élections et des manifestations officielles, de son adjoint, de ses assistants et de ses chargés de missions. Ces personnes vont utiliser leurs neurones pour permettre au parti de préparer son dossier de candidature pour le compte desdites élections et éviter les déboires de 2019.

Liste des personnes nommées