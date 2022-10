Législatives au Bénin : fiabilité de la LEI, Paul Hounkpè favorable à un audit indépendant

A trois mois des élections législatives de 2023, l’opposition au régime de la rupture est toujours préoccupée par la liste électorale informatisée. Le secrétaire exécutif national du parti FCBE, l’ancien ministre Paul Hounkpè souhaite un audit de la liste pour rassurer tous les camps politiques.

La non implication de l’opposition dans la confection de la liste électorale informatisée (LEI) suscite assez d’inquiétude dans ce camp politique. Après les démocrates, le parti force cauris pour un Bénin émergent de Paul Hounkpè estime que l’implication de l’opposition dans la réalisation de la liste et un audit indépendant pourraient être une solution à ces inquiétudes.

« De toutes les façons, nous sommes préoccupés par sa perfection et surtout qu’il soit permis d’auditer cette liste-là de par la technique mise en place et par la prise en compte de tous les béninois« , a-t-il confié au micro de la radio nationale.

L’inquiétude des partis politiques de l’opposition par rapport à la fiabilité de la liste électorale informatisée (LEI) est due au fait que la structure qui s’occupe de la confection de cette liste est placée à la présidence de la République et sous la tutelle du chef de l’Etat.

Mieux, lors du premier affichage de la liste électorale informatisée provisoire, certaines irrégularités ont été dévoilées par des acteurs politiques. Toute chose qui renforce les inquiétudes que suscitent la confection de cette liste quand on sait que la transparence et la fiabilité d’une élection passent par la confection d’une liste électorale consensuelle et sans reproche.

Prévues pour se dérouler le dimanche 08 Janvier 2023, les élections législatives prochaines va permettre l’installation de la neuvième législature qui est une législature de transition pour les élections groupées.

Il faut préciser que le calendrier de déroulement du processus a été dévoilé ce jour lundi 10 Octobre 2022 conformément à la loi qui exige que le calendrier électoral soit dévoilé 90 jours avant la date du scrutin.