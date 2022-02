Législatives 2023: l’opposition fera tout pour y participer, promet Nourénou Atchadé

Les législatives de 2023 ne se feront pas sans les démocrates. Ce slogan qui n’est pas nouveau dans le milieu politique béninois depuis quelques années refait surface à un an des législatives. Reçu ce weekend dans une émission politique, Nourénou Atchadé, un des vice-présidents des démocrates promet que l’opposition fera « tout » pour être aux législatives de 2023.

Les législatives de 2023 capitalisent davantage l’énergie des partis politiques. Au regard des élections passées notamment des législatives de 2019, l’opposition se sent de plus en plus crispée sur la prochaine joute électorale.

Reçu dans un débat contradictoire le weekend écoulé sur une télévision en ligne, l’ancien député Nourénou Atchadé prévient contre une nouvelle exclusion de l’opposition aux législatives de 2023. Pour lui, quoi qu’en soit le schéma qui sera en place, l’opposition sera sur le terrain pour les législatives de 2023.

Il a déploré tout ce qui a été mis en œuvre en 2019 pour exclure l’opposition de la compétition électorale. La cour constitutionnelle, a-t-il dénoncé, est allé produire un texte qui a été adopté; une loi qui ne figure pas dans les textes de la République pour exclure l’opposition. Quoi qu’en soit les textes en face, prévient-il, l’opposition participera aux législatives de 2023.

Il invite pour finir les autorités du pays et les organes intervenant dans l’organisation des élections à tout faire pour que les élections législatives de 2023 ne soient pas des élections exclusives.

Faut-il le rappeler, seuls deux partis politiques, tous soutenant le pouvoir de la rupture étaient en lice pour le compte des législatives de 2019. Des élections qui ont conduit à l’installation d’une assemblée nationale que d’aucuns ont qualifié de monocolore.