Législatives 2023: le point des préparatifs fait aux partis politiques

La commission électorale nationale autonome (CENA) a tenu hier mardi 14 Juin 2022, une séance de travail avec les responsables des partis politiques légalement enregistrés. Le but de la rencontre est de faire le point des préparatifs de l’organisation des élections législatives de 2023.

La commission électorale nationale autonome a fait un point d’étape des tâches accomplies dans le cadre des élections législatives de 2023. C’est à la faveur d’une séance de travail qu’il a tenu ce mardi au siège de l’institution avec les partis politiques ayant une existence légale.

Sur les 17 partis politiques invités a cette séance de travail, 11 partis ont répondu à l’appel du président du conseil électoral. Après avoir écouté religieusement l’exposé de Sacca Lafia, les représentants des partis politiques ont exprimé leurs préoccupations.

Dans son exposé, Sacca Lafia a fait savoir que l’organe qu’il préside déroule sereinement son chronogramme qui s’étend du 21 février 2022 au 09 mars 2023, date de la livraison du rapport général du scrutin. Il a en effet évoqué avec les représentants des partis politiques des points relatifs à l’inventaire du matériel électoral, à l’élaboration du budget de l’élection, à l’agrégation des différents budgets des institutions impliquées dans l’organisation des élections, à des séances de travail avec l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip), en charge de la réalisation de la Liste électorale informatisée (Lei).

En somme, les représentants des partis politiques ont entre autres suggéré la mise à disposition du chronogramme aux partis politiques pour un meilleur suivi des préparatifs. Le président de Moele-Bénin a demandé à la cena, l’allègement des pièces constitutives du dossier de candidature. Eric Houndété et Antoine Guédou se sont préoccupés de la fiabilité de la liste électorale et ont demandé un audit partiel de cette liste. Ils ont également demandé la transparence dans le processus de recrutement des agents électoraux notamment les membres des bureaux de vote.

A toutes ces préoccupations, le président du conseil électoral, Sacca Lafia et le directeur général des élections, Abou Soulé ont apporté des clarifications. Ils ont rassuré les représentants des partis politiques sur leur engagement à une organisation transparente des législatives du 08 Janvier 2023.

Le point des partis présents à la séance

Tous les partis politiques conviés à la séance de travail ce mardi avec la commission électorale nationale autonome (CENA) n’ont pas répondu à l’appel de Sacca Lafia. Les partis présents sont les suivants:

Union progressiste (Up),

Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe),

Parti du renouveau démocratique (Prd),

Forces cauris pour le développement du Bénin (Fcdb),

Les Démocrates,

le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Benin),

Dynamique unitaire pour le développement (Dud),

Grande solidarité républicaine (Gsr),

Mouvement populaire de libération (Mpl),

Nouvelles forces nationales (Nfn) et

la Nouvelle alliance (Lna).

Les partis politiques comme Bloc républicain (Br), Flamme renouvelée, Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn), Parti pour l’engagement et la relève (Per), Restaurer l’espoir (Re), et Restaurer la confiance (Rlc) se sont abonnés absents à cette séance.