Législatives 2023: Basile Ahossi dément une fausse information et rassure les militants

Le parti « Les Démocrates » sera bel et bien aux élections législatives du 08 Septembre 2022. Le deuxième vice-président du parti, l’ancien député Léon Basile Ahossi l’a encore rappelé à travers un communiqué en réponse à l’information distillée dans l’opinion qui tente à faire croire que le parti n’entend plus participer à la compétition.

Depuis quelques jours, une information faisant état de la non participation des Démocrates aux élections législatives de 2023 est relayée sur les réseaux sociaux. Pour mettre un terme à l’intoxication et à la démobilisation de leurs militants, le parti a réagi à travers une déclaration du deuxième vice-président, Léon Basile Ahossi.

Dans sa déclaration, l’ancien député à l’assemblée nationale a dénoncé les manœuvres des adversaires politiques qui, craignant la montée en puissance du parti, distillent ces intoxications dans le vil dessein de démobiliser les militants.

« Depuis un certain temps, circule abondamment sur les réseaux, des rumeurs faisant état de la non-participation du parti d’opposition Les Démocrates aux prochaines élections législatives« , a précisé Léon Basile Ahossi dans sa déclaration avant d’indiquer qu’il s’agit de la suite logique d’une série de manœuvres des adversaires pour distraire les militants.

C’était d’abord, poursuit-il, que « Les Démocrates » n’avaient pas fait leur déclaration d’appartenance à l’opposition, « ce qui est archi faux ». Cette déclaration a été bel et bien faite ; a rassuré l’ancien député. Après l’échec de cette tentative, précise-t-il, il y a une certaine mission diplomatique du président Boni Yayi en Guinée. « Entre temps est intervenu le ralliement à la mouvance, d’un opposant qui soit dit en passant, n’est pas membre du parti Les Démocrates, et fait malheureusement partie de ceux qui veulent gérer le parti à distance. Je voudrais appeler nos militants et sympathisants à la sérénité et au calme et les rassurer qu’ aucune démission n’est intervenue au sein du parti Les Démocrates« , a martelé l’ancien député.

Sur le prétendu boycott des législatives, l’ancien parlementaire a fait savoir que« Les Démocrates » qui n’ont jamais boycotté aucune élection, seront bel et bien présents aux élections législatives du 8 janvier 2023. Et je le répète, le parti Les Démocrates sera présent au élections législatives du 8 janvier 2023.

« J’en appelle à tous nos militants et sympathisants afin qu’ils ne se laissent pas influencer par les annonces nécrologiques de ceux qui ne savent lire, ni interpréter les textes et à ceux qui, face à la montée en puissance du parti Les Démocrates, recourent à l’intoxication pour les décourager », a indiqué Léon Basile Ahossi

« Ne laissons personne importer le désordre et les dysfonctionnements que nous observons chez nos voisins, dans notre camp. Sortons massivement pour vérifier nos noms sur les listes électorales qui s’affichent afin que le 8 janvier 2023, nous allions déposer le bulletin salvateur dans les urnes« , a conclu le parlementaire.