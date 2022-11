Législatives 2023 au Bénin: Richard Boni Ouorou invite les institutions à la neutralité

Le 02 Novembre 2022, les démocrates ont déposé leur dossier de candidature et ont obtenu leur récépissé provisoire. Le politologue Richard Ouorou a félicité le parti pour sa ténacité et a invité les institutions à la neutralité.

Depuis Montréal au Canada où il vit, le politologue Richard Ouorou a joint le jeudi Novembre Eric Houndété pour lui exprimer sa satisfaction de voir le parti « Les Démocrates » déposé son dossier de candidature. « Nous avons tous suivi les péripéties auxquelles ils ont été soumis avec les autres partis se réclamant de l’opposition, avant l’obtention de leurs quitus fiscaux », a publié le politologue sur sa Page Facebook.

Sur le reste du processus, Richard Boni Ouorou a interpellé les différents responsables des structures impliquées dans l’organisation des législatives du 08 janvier 2023 afin qu’ils fassent preuve de neutralité pour ne pas menacer la « paix sociale » et « l’équilibre national ».

Le président du mouvement « Les terriens » a dénoncé au passage « la politisation à outrance de l’administration ». « Nous avons aussi déploré et continuons de déplorer la politisation à outrance de l’administration dont la gestion est pourtant payée par le contribuable béninois et qui devrait être au service de ce dernier et non d’un régime politique en particulier », a-t-il indiqué.

Le politologue béninois vivant au Canada souhaite que ceux qui animent l’administration et les institutions travaillent en toute « neutralité et dans le respect des règles, celles de qualité et non des règles qui contreviennent à la paix sociale et à l’équilibre national ». Il espère que son appel ne sera pas tombé dans des oreilles de sourds et que les listes de candidatures des partis de l’opposition seront, cette fois, validées en toute transparence pour permettre au peuple béninois de choisir en toute liberté les personnes susceptibles de le représenter